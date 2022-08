La popular banda surcoreana BTS ofrecerá un concierto gratuito en Busan como parte de las promociones que realiza dicha ciudad por su candidatura a la World Expo 2030.

“Yet to come in Busan” es el nombre del concierto que ofrecerá BTS el próximo 15 de octubre, luego que en julio último fueran nombrados como los embajadores honorarios para la promoción de Busan, que busca ser la ciudad elegida de la World Expo 2030 y compite con ciudades como Roma, Odesa y Riad.

Como ver el concierto:

El próximo 15 de octubre RM, Jin, Suga, Jhope, Jimin, V y Jungkook brindarán el concierto “Yet to come in Busan” gratis con previa reserva a través de Interpark. Se espera que puedan asistir hasta 100 mil personas.

El concierto también se podrá ver vía online a través de Weverse, Zepeto y Naver Now.

Hybe productora musical de BTS anunció que utilizarán su plataforma de Weverse para que se pueda ver a nivel mundial de manera gratuita, la madrugada del sábado 15 de octubre.

El anuncio fue hecho a través de sus redes sociales como Twitter: “BTS “Yet to Come” el concierto en Busan realizado para promover la World Expo Busan 2030″.

¿Qué es Weverse, Zepeto y Naver Now?

Weverse es la plataforma digital que utilizan los artistas de la productora surcoreana Hybe. para interactuar con sus seguidores. En Weverse se puede interactuar entre fans y encontrar material exclusivo de las diferentes agrupaciones o solistas que se encuentran bajo el sello de Hybe.

Weverse se utiliza como aplicación en el celular o a través de su página web: https://weverse.io/

Naver Now, es la aplicacion de Naver, el principal buscador surcoreano. En Naver Now se pueden acceder a la plataforma de streaming para ver series y conciertos de artistas kpop.

Zepeto, es una aplicación movil donde los usuarios pueden crear avatares para interactuar.

Horarios del concierto gratis de BTS:

El concierto será el próximo sábado 15 de octubre.

6 p.m. En Corea

3 a.m. Argentina

4 a.m. Perú, México, Colombia y Ecuador.

5 a.m. Chile

7 a.m. Brasil

11 a.m. España

