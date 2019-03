BTS lanzará su nuevo álbum titulado "Map of the Soul: Persona" el próximo 12 de abril La producción musical se estrenará semanas antes de que el aclamado conjunto masculino de K-pop empiece con su gira "Speak Yourself".

