BTS confirmó este lunes que sus integrantes irán al servicio militar obligatorio y Jin será el primer integrante en enlistarse.

BigHit Music la productora musical de BTS informó mediante un comunicado este lunes que los 7 integrantes de la popular banda surcoreana cumplirán con su servicio militar obligatorio, terminando así las especulaciones sobre una “ley BTS” que los exoneraría de cumplir el servicio con el gobierno.

[공지] 방탄소년단 병역 이행 및 향후 활동 계획 안내 (+ENG/JPN/CHN) pic.twitter.com/jntF90agO4 — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) October 17, 2022

“BigHit Music se enorgullece en anunciar que los miembros de BTS están avanzando con sus planes para cumplir con su servicio militar”, iniciaba el comunicado, el cual se da después de que BTS se presentara en un increíble concierto gratuito en la ciudad de Busan como apoyo a su candidatura para la Expo Mundial 2030.

Aquí el comunicado en español:

Según el anuncio el primer integrante en ingresar al servicio militar será Kim Seokjin conocido como Jin, quien en diciembre próximo cumplirá 30. Jin iniciará el proceso de reclutamiento una vez termine con su agenda por el lanzamiento de su single en solitario a fines de octubre.

Los demás integrantes del grupo planean realizar su servicio militar en base a sus propias agendas personales, ya que desde junio último cuando anunciaron un descanso de sus actividades grupales, cada uno ha estado enfocado en el lanzamiento de sus proyectos individuales. Por ejemplo Jhope en julio último presentó su álbum “Jack in the box” y realizó una presentación en el Lollapalloza.

¿Qué es el servicio militar obligatorio en Corea del Sur?

Según la ley actual, todos los hombres de Corea del Sur sanos están obligados a servir en el ejército durante 18 a 22 meses. Sin embargo, por recomendación del ministro de cultura, los atletas y músicos clásicos galardonados internacionalmente pueden completar el entrenamiento militar básico y 544 horas de servicio comunitario durante 34 meses mientras permanecen activos profesionalmente.

Desde hace unos años legisladores surcoreanos han evaluado si los integrantes de BTS deberían ser exonerados del servicio por los diversos logros obtenidos y lo que representan actualmente para la industria del kpop.

Pero con este anuncio BigHit Music termina con las especulaciones sobre favoritismos y se da un mensaje de que ellos siempre han pensado en que los integrantes cumplan con su país: “BigHit Music se ha enfocado en el momento histórico en que seria posible respetar las necesidades del país y que estos jóvenes sanos sirvieran con sus compatriotas y eso es ahora”.

El comunicado informa que se espera que RM, Jin, Suga, Jhope, Jimin, V y Jungkook puedan reunirse como grupo alrededor del 2025 luego de haber cumplido con su compromiso con el gobierno surcoreano.

En junio ultimo con el lanzamiento de su primer álbum de antología “Proof” y el de la canción “Yet to come (the most beatiful momento)”, BTS ha buscado dejar el mensaje que lo mejor como banda esta por venir: “Yet to come es mas que canción mas de su ultimo album, es una promesa, de que hay mucha mas por venir en los próximos años de BTS”, termina el anuncio de BigHit Music.

Desde el lanzamiento del comunicado las palabras #ForeverWithBTS, We will wait for you y army se volvieron tendencia en respuesta de apoyo por parte de sus fans o llamados Army a la banda.