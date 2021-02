¡El día ha llegado! Esta noche será la transmisión para el estreno del MTV Unplugged de BTS.

Ha inicios de mes MTV confirmó a través de sus redes sociales, que la esperada presentación musical de la popular boy band surcoreana sería este martes 23 de febrero.

¡Ya estamos a solo un día de ver el increíble #MTVUnplugged de @BTS_twt! 🤩 Por eso te dejamos unos datos curiosos de los chicos 💗



No se pierdan el #BTSUnplugged MAÑANA a las 8PM MX / 9PM CO, ¡Por MTV! 🚀 pic.twitter.com/f5zuVSisWA — MTVLA (@MTVLA) February 22, 2021

¿Cómo ver a BTS en MTV Unplugged?

El primer concierto acústico del año de BTS se estrenará por los canales oficiales MTV y MTV Latinoamérica este martes 23 de febrero del 2021, en Perú se podrá ver a las 9 p.m.

Otros horarios en Latinoamérica

México 8:00 p.m. Colombia 9:00 p.m. Perú: 9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m. En PERÚ se podrá ver a través de:

Movistar: 602

DirecTV: 264

¿Qué canciones cantarán?

Según los adelantos que ha lanzado MTV tanto en su canal como en sus redes sociales, parte de su setlist incluye las dos canciones del álbum Be: Dynamite y Life goes on.

El mini concierto durará 30 minutos y contará después de meses con los 7 miembros de la agrupación. Luego que Suga pasará por una recuperación de su operación de hombro.

Y como adelanto para las Army, MTV esta emitiendo un maratón de 24 horas en su canal de Youtube, con lo mejor de sus MV o video musicales y entrevistas.

BTS presenta nuevo álbum

El pasado viernes 19 de febrero BTS lanzo una nueva versión de su álbum Be, que inicialmente fue lanzada en noviembre.

Según el comunicado de prensa oficial, el álbum “encarna toda la gratitud que BTS tiene hacia sus fans, quienes siempre los han apoyado hito tras hito”.

BTS en los Grammy

En noviembre, BTS recibió una nominación al Grammy a la mejor interpretación de dúo/ grupo pop “Dynamite”, su primer sencillo en inglés. La canción debutó en el número 1 en el Billboard Hot 100 en agosto, convirtiendo a BTS en el primer grupo surcoreano en encabezar la lista.

Actualmente la canción cuenta con más de 860 millones de reproducciones en Youtube.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus: BTS presenta su nuevo álbum en una sala vacía