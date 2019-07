Bryan Adams regresa a Lima: Todo lo que debes saber sobre su concierto [FOTOS]

Bryan Adams es una de las estrellas del rock clásico y de las baladas en inglés. Su trayectoria se ha forjado gracias a grandes temas como 'I Do It For You', 'Summer of 69' y 'Heaven'. Ahora, este cantante regresará nuevamente a Lima.

Adams estará el próximo 11 de octubre en Plaza Arena, junto al Jockey Plaza. Este concierto forma parte de su gira mundial 'Shine a light', la cual comenzó con shows en Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Europa.

El nombre de su gira se debe a que, en marzo de este año, lanzó su último álbum bajo el mismo nombre. Este es su décimo cuarto disco de estudio. La canción principal, la cual tiene el mismo título, ha sido coescrito con Ed Sheeran.

La última vez que vino a Perú fue en abril de 2017, cuando ofreció un espectáculo que evocó a la nostalgia todos sus admiradores que se citaron en aquella oportunidad en el Jockey Club.

Desde este 24 de julio empieza la preventa de entradas para el público en general y, para quienes tengan tarjetas Interbank, habrá una preventa exclusiva con 25% de descuento el 22 y 23 de julio. Las entradas estarán a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.