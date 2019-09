Bon Jovi regresa a Lima ofrecer un espectacular concierto este 2 de octubre en el Estadio Nacional, en el que deleitarán a sus miles de fanáticos con sus grandes éxitos.

La mítica banda liderada por Jon Bon Jovi, que tiene más de 30 años de trayectoria, llegará al Perú como parte de su gira mundial “This house is not for sale”.

La agrupación Goo Goo Dolls, formada en 1986 de la mano de Johnny Rzeznik, y Robby Takac, será la encargada de abrir el show con sus clásicas canciones “Iris” y “Name”.

A continuación, te contamos algunos datos que estamos seguros no sabías sobre una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos:

1. Tony Bongiovi, tío de Jon Bon Jovi, fue el productor de su primer single “Runaway”. Este tema ha recobrado especial relevancia, en los últimos años, al salir en series y películas con temática retro como "Stranger Things" (2017) y "Bumblebee" (2018). En sus primeros años, Tony trabajó junto al guitarrista Jimi Hendrix y luego con bandas como Ramones, Aerosmith, Ozzy Osbourne y Goo Goo Dolls.

2. Bon Jovi ha interpretado dos veces en idioma español: en 1992, la canción “Cama de Rosas” (versión en español de "Bed of Roses"), incluida en la edición latinoamericana del álbum “Keep the faith”. Y en 1995, el tema “Como yo nadie te ha amado”, incluida como bonus track en la versión latinoamericana del disco “These Days”. Ambos temas alcanzaron el puesto número uno en las principales listas de Latinoamérica.

3. Su música ha sido utilizada mucho en el cine como en la televisión. Tal vez su participación más célebre fue para soundtrack de la pelicula “Young Guns 2”. “Blaze of Glory”, del álbum homónimo, fue el tema principal de la banda sonora. Este álbum contó la participación de Jeff Beck en la guitarra y Kenny Anoroff en la batería, además de la colaboración de Elton John como invitado. El sencillo fue premiado como un Globo de Oro a mejor canción original y nominado a los Premios Óscar.

4. Continuando con sus colaboraciones en cine y tv, temas clásicos de la banda como “Wanted dead or alive” fueron incluidos en programas de televisión como “The Sopranos”, “Vampire diaries”, “It's Always Sunny in Philadelphia” y “Miami Vice”. De otro lado, el tema “You give love a bad name” también fue parte de “The Sopranos” y comedias como “How I met your mother”, “30 Rock” y “Family Guy”. “Livin' on a prayer” sonó en películas como “There’s something about Mary (Loco por Mary)”, “Jane the virgin” y “Charlies angels 2”. Finalmente, la canción “Bad Medicine” es recordada en el Perú por ser usada en la publicidad de la serie “Hunter El Cazador”.

5. Como actor, Jon Bon Jovi -líder y vocalista de la agrupación- ha participado en las series “Ally McBeal”, “Cadena de favores”, “Sex and the City”, “Moonlight and Valentino” y “Vampiros: los muertos”, del director Tommy Lee Wallace (It, 1990).

Bonus track: Sus tours “Because we can”, “Lost highways” y “Have a nice day” están en las listas de los que más han recaudado en los años 2000 y 2010.