Bob Marley: Un día como hoy el más grande icono del reggae celebraría 74 años [VIDEO]

Los años pasan y demuestran que su legado es eterno. Robert Nesta Marley Booker, más conocido como Bob Marley , el rey del reggae, habría cumplido un día como hoy, seis de febrero, 74 años.

El músico jamaiquino se caracterizó por ser una activa figura política y un ferviente defensor de la marihuana, a la que consideraba una hierba que motiva la meditación y el encuentro con uno mismo.

"La hierba es una planta. Las plantas son buenas para todo. ¿Por qué esta gente, que quiere hacer tanto bien para todo el mundo y que se llaman gobernantes y esto y lo otro, por qué dicen que no se debe usar esta hierba?", preguntó en una entrevista.

"Te dicen no debes usarla porque te hace ser rebelde. ¿Rebelde contra qué? A ellos no les atrae (la marihuana), ellos tiene otras cosas tienen cosas materiales y quiere cautivar tu mente. Hasta te dicen: 'A trabajar, te daremos una pensión'. Pero ellos se lo quedan todo. La hierba te hace mirar y en vez de querer para trabajar para un jefe, quieres ser el jefe. No en plan 'debo hacer esto', sino te preguntas '¿Por qué tengo que rendirme ante esto? (Fumar) significa que eres tu propio jefe, haces lo que quieres, no te importa lo que la gente dice de ti", finalizó.

El cantante también era conocido por un pasión por el fútbol, disciplina que admiraba y que practicaba cada vez que era posible. Por ello, en Internet existen numerosos archivos donde aparece luciéndose con el balón.

(GETTY) (GETTY)

"El futbol es un habilidad en sí misma, es todo un monto, todo un universo en si mismo. Me encanta porque tiene que ser habilidoso para jugarlo. Así que jugamos fútbol y hacemos música", refirió en otra oportunidad.

Debido a sus aportes a la cultura del país, en abril de 1981 le fue otorgada la Orden del Mérito de Jamaica, la tercera mayor honra de la nación. Sin embargo, la cáncer que padecía le impidió personalmente recibir el premio, mal que finalmente acabó con su vida el 11 de mayo de ese mismo año.

‘Is This Love’, ‘I Shot the Sheriff’, ‘No Woman, No Cry’, ‘Jamming’, ‘Redemption Song’, ‘Three Little Birds’, ‘Buffalo Soldier’, entre otros son algunos de los temas clásicos de Bob Marley.

