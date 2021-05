La nueva edición de los Billboard Music Awards se realizará en vivo desde Los Ángeles, donde se espera las presentaciones de en vivo de la banda surcoreana BTS, The Weeknd, Bad Bunny y los Jonas Brothers entre otros.

Nick Jonas tendrá la misión de conducir la nueva edición de los Billboard Music Awards y junto a sus hermanos los Jonas Brother, serán los encargados de cerrarlo con su nuevo single “Leave Before You Love Me”.

La banda surcoreana BTS es la más esperada de la noche, ya que presentará su nuevo single ‘Butter’ interpretación que realizarán desde Corea del Sur. Ellos también compiten en las categorías Top Duo o Grupo; Top selling song por Dynamite; Top Song Sales Artist y Top Social Artist la misma que vienen ganando desde el 2017, gracias a Army.

Dentro de las otras presentaciones es la de P!nk, The Weeknd, Bud Bunny, Alicia Keys, AJR, DJ Khaled feat. H.E.R. and Migos, Doja Cat & SZA, Duran Duran, Glass Animals, los Jonas Brothers with Marshmello, Karol G, Sounds of Blackness feat. Ann Nesby y Twenty One Pilots.

Drake recibirá el premio el premio a Artista de la década.

¿Cómo, dónde y a qué hora verlo?

La ceremonia será el domingo 23 de mayo, aún no hay un enlace para verlo en línea pero el canal TNT será el encargado de trasmitirlo.

Perú: 7 p. m.

Mexico: 7 p. m.

Ecuador: 7 p. m.

Colombia: 7 p. m.

Argentina: 9 p. m.

Brasil: 9 p. m.

Chile: 8 p. m.

Bolivia: 8 p. m.

