¡B.D.U está listo para conquistar el mundo con su primera gira mundial ‘Tour for Wishpool: Flash & Light’.

La banda de K-pop B.D.U (Boys Define Universe), formada por los talentosos y guapos Jay Chang, Seunghun, Bitsaeon y Kim Minseo, se prepara para deslumbrar al mundo con su primera gira mundial; y Lima, Perú es una parada obligatoria en su paso por Latinoamérica. La cita es este 31 de agosto en la Cúpula de las Artes en San Borja y las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Los integrantes de B.D.U. son los ganadores del popular programa coreano de supervivencia de Mnet ‘Build-Up’. Estos increíbles idols están listos para llevar su música y talento a 24 ciudades de América del Norte, América del Sur y Europa desde agosto hasta octubre de 2024.





B.D.U en Perú.





El Perú se prepara para disfrutar de la magia de B.D.U. La gira ‘Tour for Wishpool: Flash & Light’, que incluye canciones como I fell you, My one, Hold me, Miracle; y muchas más, llegará a nuestro país este 31 de agosto con un espectacular concierto.

Ningún seguidor del K-pop se puede perder la oportunidad de ver en vivo a Jay Chang, Seunghun, Bitsaeon y Kim Minseo mostrando sus impresionantes habilidades vocales y carismas únicas.

Una experiencia impresionante para los fans de nuestro país y el mundo es la que B.D.U ha preparado, con una serie de eventos y sorpresas para hacer de cada concierto un encuentro inolvidable. Además de sus grandes actuaciones, los fans tendrán la oportunidad de interactuar de manera especial con sus ídolos en cada ciudad.









B.D.U. visitará también ciudades de los Estados Unidos como New Jersey, Chicago, Atlanta, Dallas, Minneapolis, Denver, San Francisco, Los Ángeles y Canadá. Así como Latinoamérica, entre ellos están Puerto Rico, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y México. Luego pasarán por Europa donde se presentarán en Alemania, Países Bajos, Polonia, Francia, Reino Unido, España e Italia.

B.D.U es una banda con un estilo y presencia muy especiales. Nació en el escenario del emocionante programa de supervivencia de Mnet ‘Build-Up’, donde Jay Chang, Seunghun, Bitsaeon y Kim Minseo destacaron por su talento excepcional y su química inigualable. Durante el programa, demostraron su capacidad para superar desafíos y conectar profundamente con los fans, consiguiendo el título de ganadores y la oportunidad de debutar como grupo. Su nombre, Boys Define Universe, (B.D.U.) refleja su ambición de redefinir el panorama musical y conquistar corazones a nivel global.

Su esperado mini álbum ‘Wishpool’ marcará el debut oficial de B.D.U y estará disponible en todas las plataformas de música digital a partir del 26 de junio.

Este álbum promete ser una muestra perfecta del talento y la versatilidad del grupo, con canciones que van desde baladas emotivas hasta temas energéticos que pondrán a todos a bailar.

Las entradas están a la venta en Teleticket.





