El primer disco de Por Hablar se lanzó en 2001 con el nombre de “Padre Mío”. La banda irrumpió en la escena musical de Lima con un fuerte sonido influenciado por el nu metal; corriente musical muy popular en los primeros años de la década del 2000, bandas como Limp Bizkit, System of a Down o Korn eran algunas de las más representativas de la época a nivel mundial. El grupo nacional supo ubicarse como un referente del género en todo el país y sus seguidores siempre estuvieron en cada tocada con la intención de ser parte de los mejores pogos que una banda peruana podía armar por esos años.

La banda está formada por Diego Taboada en la voz, Jorge Álvarez ‘La Roja’ en la guitarra, Raúl ‘Oú’ Saba en el bajo, Juan Manuel Crespo en la segunda guitarra y Said Saba en la batería. Algunos de estos músicos forman parte de bandas como Gaia y han sido parte de proyectos como Kuraka y Difonía.

En diciembre del 2022, después de más de 20 años sin publicar un álbum, lanzaron su segundo disco de estudio titulado “Hoy”, con la misma energía y la madurez ganada todos estos años. Conversamos con Diego Taboada, vocalista de la banda, sobre los detalles de este lanzamiento.

¿Cómo es que pasaron tantos años desde el primer y el segundo? ¿Cómo fue el trabajo para este segundo disco?

En realidad, lo venimos grabando hace ya diez años, en el 2011 o 2012 empezamos a trabajar en el disco. Yo he estado viviendo algunos años en Estados Unidos, regresaba y empezábamos a grabar el disco, las cosas no iban muy bien para mí en Lima así que me regresé a trabajar a Estados Unidos y con eso lo dejábamos en stand by, así pasó como unas tres veces. Ahora, hace un año que estoy en Lima y decidimos terminarlo. Era algo que teníamos pendiente con nuestros fans.

La gente que los sigue siempre ha respondido en cada reencuentro de la banda en estos últimos años.

La verdad que sí, hemos tenido varios conciertos en estos años y la gente siempre ha estado ahí. Hace poco tuvimos un concierto en el Parque Kennedy y nos dimos cuenta de toda esa fanaticada que nos sigue desde el principio de la banda y también vimos generaciones nuevas.

Han pasado casi 20 años desde que sonidos como el nu metal o el metalcore aparecieron en la escena musical y eso los influenció como banda. ¿Este nuevo disco mantiene esa esencia?

Para mi lo que hacemos siempre ha sido rock pesado, no me gustan mucho los nombres. Ahora en este nuevo disco tenemos de todo, un poco de hardcore, también hay metal melódico porque tenemos partes cantadas, hay partes rapeadas. Creo que la banda en este segundo disco ha cuadrado muy bien. Es un Por Hablar con la misma fuerza, la misma intención, pero un poco más maduro.

Varios de los músicos de la banda también han estado en actividad todos estos años, eso ayuda a que estén más sólidos.

Sí, yo estoy feliz de poder tocar con ellos, siempre digo que es un privilegio haber podido volvernos a juntar y es pura felicidad. Somos amigos del colegio, somos familia y estamos muy contentos de poder seguir tocando juntos. Nos morimos de ganas de tocar estas canciones nuevas.

¿Hay fecha para la presentación del disco en vivo?

Aún no tenemos una fecha pero estamos trabajando en eso, queremos hacer algo chévere para la presentación del disco para los fans y tal vez algo gratis, si se puede, pero en esas estamos. Tenemos una gira en provincias, ya tenemos algunas fechas así que estén atentos a nuestras redes sociales.

El nuevo disco de Por hablar ya se encuentra disponible en Spotify y otras plataformas de streaming.

VIDEO RECOMENDADO: