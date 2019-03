Recuerda cuando Avicii tocó en vivo por primera vez 'Levels' en el Ultra de Miami [VIDEO]

Dentro de un mes se cumplirá el primer año de la partida de Tim Bergling, más conocido en la escena electrónica como Avicii . Este productor, compositor y DJ sueco partió un 20 abril de 2018, dejando un gran legado musical.

Parte de la herencia que dejó a varios músicos jóvenes que se inspiraron en él para forjar su carrera (tal es el caso de, por ejemplo, Kygo) es un tema que lo lanzaría al estrellato y al reconocimiento mundial. Estamos hablando de 'Levels'.

'Levels' se convirtió en 'La piedad' de Avicii. El año 2011 fue clave en su carrera debido a dos principales razones: estrenaría aquel tema mundialmente y, además, se presentaba por primera vez en el Ultra Music Festival de Miami.

Cualquier DJ sabe que, ser invitado a tocar en este enorme festival de música electrónica es un logro inimaginable y, más aun, si tocas en el mainstage, es decir, en el escenario principal frente a más de 30 mil personas. Eso, exactamente, ocurrió con Avicii.

Avicii se presentó por primera vez en el Ultra Music Festival el 25 de marzo de 2011.

No podría resultar mejor. Tim decidió estrenar 'Levels' en su set y lo hizo de maravilla. Ocurrió un día como hoy, un 25 de marzo de 2011. Bajo el sol de Miami y en el primer día del festival, Avicii tocó por primera vez en vivo este tema que despegaría su carrera musical.

Como suele suceder con varios temas que no son lanzados oficialmente, 'Levels' se convirtió en el ID (track desconocido) que todos querían tener en su reproductor musical. Sin embargo, este tema se hizo esperar y recién fue estrenado el 28 de octubre de 2011.

La melodía de 'Levels' representó para varios una revolución dentro de la música electrónica porque Avicii supo balancear perfectamente elementos del Progressive House dentro del EDM (Electronic Dance Music). Esta fusión sirvió para que varios DJ amateurs intentaran replicar esta fórmula.

En cuanto a las vocales, Avicii eligió sabiamente una canción que iba acorde con la melodía de 'Levels'. El sueco tomó el tema 'Something's Got A Hold On Me', de la recocida cantante estadounidense Etta James. Ella es considerada como una de las grandes voces en la historia del R&B.

Fue así que 'Levels' resultó siendo un golpe de éxito en Avicii. No solamente por la cantidad de remixes que varios grandes artistas le produjeron, sino porque este track fue nominado a Mejor Grabación Dance en los Premios Grammy de 2013.

Luego de ese año, Avicii siguió cosechando y produciendo grandes temas como 'Sunshine', 'Silhouettes', 'I could be the one', entre otros. La calidad de 'Levels' la replicó en estas canciones posteriores, lo que demuestra que su éxito no fue un golpe de suerte o sol de un día.

Mira el video de su presentación en Ultra 2011 tocando en vivo 'Levels' por primera vez:

Este fue el lineup completo del Ultra Music Festival de Miami de 2011. Aquel año fue la primera vez que este evento tuvo una duración de tres días consecutivos. Avicii figuraba como 'Artista Exclusivo':

* Tim Bergling fue hallado muerto el 20 de abril de 2018 en Mascate, capital de Omán, donde estaba de vacaciones con unos amigos.

* Unos días después de la muerte de Avicii, su familia publicó una carta abierta diciendo que el artista "no podía más" y "quería paz".