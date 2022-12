Aurora, la joven artista noruega que triunfa con sus letras profundas y llenas de significado, llega para cantar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el 22 de marzo. La compositora y cantante, inesperada sensación de TikTok y omnipresente enigma del pop, visitará Lima por primera vez para presentar su último trabajo The Gods We Can Touch y todos los éxitos que la han convertido en una de las estrellas musicales del momento.

Desde sus inicios, la cantante viene cautivando al mundo por su energía y original propuesta, logrando que artistas de la talla de Billie Eilish, Shawn Mendes y Katy Perry elogien su trabajo públicamente. Los tres primeros trabajos musicales de su carrera se centraron en temas que incluyen el capitalismo global, la crisis ambiental y lo que significa ser un humano en este mundo. En su primera presentación en Lima, se escucharán grandes éxitos como “Runaway”, “Cure For Me”, “Running With the Wolves”, “Exist For Love”, “Queendom” y más.

Con su nuevo material The Gods We Can Touch, la artista escandinava presenta una propuesta que incluye, además, un tratamiento crítico de la orientación sexual y otras reivindicaciones. Inspirada en la mitología griega, la artista presenta un disco lleno de emoción y profundidad que le ha valido ser considerada entre las figuras juveniles más destacadas de la música.

DATOS

Venta de entradas en Teleticket desde el 14 de diciembre, preventa tarjetas Interbank con 25% de descuento el 12 y 13 de diciembre.

Venta general: 14 de diciembre. 25% de descuento con tarjetas Interbank.

