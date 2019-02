Charles Melton, estrella de 'Riverdale', protagoniza el nuevo video de Ariana Grande

Ariana Grande estrenó la medianoche del jueves su video “Break up with your girlfirend, I'm bored”, en el que la popular cantante cuenta la historia de un triángulo amoroso.

Muchos se han preguntado quien es el apuesto joven que protagoniza el clip; pues se trata del actor Charles Melton, quien da vida a Reggie Mantle en la serie de televisión “Riverdale”.

Charles Melton, quien también es modelo, actualmente mantiene una relación con la actriz Camila Mendes, su compañera de reparto en la producción que se transmite por Warner Channel y Netflix.

Asimismo, en el video vemos a la actriz, modelo y bailarina Ariel Yasmine, mejor conocida como Moncherielle, quien es la rival de Ariana Grande ya que hace de la novia de Charles Melton.

Contrario a lo que se pueda pensar, el videoclip de Ariana Grande no es el primero que protagoniza Moncherielle, pues ya ha trabajado con Palm Trees, Ahzee y Eric Ochoa.

A solo unas pocas horas de su estreno, el videclip de la canción “Break up with your girlfirend, I'm bored” de Ariana Grande, ya tiene cerca de ocho millones de visualizaciones en YouTube.

Asimismo, los seguidores de Ariana Grande se mostraron muy entusiasmados con su nueva producción audivisual y no dudaron en alabar el trabajo de la artista.