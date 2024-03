Tras radicar en Suiza, el cantante peruano Anfostyle volvió a Lima y presentó su repertorio de composiciones inéditas. Entre ellas, deslumbró con “Mi Bachata”, canción premiada en los ‘Summer Latin Awards’ en Italia.

Anfostyle es un cantante que nos viene representando en Europa. En agosto del 2023 fue ganador del ‘Summer Latin Awards’, premiación que se realizó en Brescia (Italia) a Mejor Compositor con su single “Mi Bachata”.

Esta canción ha sido escrita bien y adaptada al estilo del cantante, en donde conserva toda la versatilidad que el autor quiere expresar en cada una de sus producciones fusionando los géneros dándole mucha originalidad a sus composiciones.

“Cuando llegué a Suiza conocí a un gran amigo y maestro de baile caribeño. Él me presentó los eventos latinos que se realizan en el país y sus alrededores, así que me di cuenta cuánto aman la cultura y música latina en Europa. Me inspiró y motivó a seguir con mi carrera musical”, relató.

Anfostyle ingresó al mundo de la música y mundo artístico desde pequeño. Es apasionado de la actuación, el baile y el canto. Su primera expresión fue en el 2019 con “Se Siente Bien”, un reggae dedicado a todos los jóvenes para impulsarlos a perseguir sus sueños.

“En mis canciones hablo sobre experiencias, lo que veo a mi alrededor y más que nada al amor. Me considero un chico muy romántico”, explicó. Luego han seguido otros singles como “Sigue bailándome”, “En tu nota alocas”, “Cazador de la calle”, “Candela” y más.

Anfostyle viene radicando en Suiza, en donde tiene mayores oportunidades como músico. “No ha sido fácil el cambio de país, pues me debí adaptar a la cultura, al idioma, incluso comenzar a hacer una nueva red de contactos”, agregó.