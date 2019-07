Andy Summers envió saludos a sus fans peruanos antes de su concierto en Lima

Andy Summers , guitarrista de uno de los grupos británicos más influyentes de los últimos tiempos, The Police , llegará a Lima por primera vez este 4 de setiembre para ofrecer un concierto junto a su banda “Call The Police”. La cita es en el Auditorio del Colegio Santa Úrsula.

La leyenda del rock confirmó su presentación en Lima, con un mensaje corto y en español, dirigido a todos sus fans. Un recordatorio del mismo Summers, a poco menos de un mes de su llegada.

El repertorio de esta gira incluye éxitos como "So Lonely", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle", "Driven to tears", “Roxanne”, "Every Little Thing She Does Is Magic", entre otros.

“Call the Police” está conformada por Andy Summers, Joao Barone, baterista de “Paralamas do Sucesso” y el bajista, cantante y compositor Rodrigo Santos, de “Barao Bermelho”. Su show musical hará un repaso por la extensa carrera de uno de los mejores grupos de rock de la historia.