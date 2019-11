Andrés Cueto es un joven cantautor peruano que acaba de lanzar su sencillo “Nora en abril” el 8 de noviembre acompañado de un videoclip. Tras unos años de presentaciones en diversos locales de Lima, Cueto se ha concentrado en su propia producción musical y anuncia el lanzamiento de nuevos sencillos y de un EP.

Conversamos con él para saber más de sus influencias y próximos proyectos musicales.

Has presentado el videoclip de la canción "Nora en abril" hace dos semanas. Ha tenido una gran acogida, la canción tiene influencias de distinto tipo y es, en general, un producto distinto a otras producciones de cantautores en Lima. ¿A qué crees que se debe eso?

Bueno, lo que he intentado hacer un poco con este proyecto, como lo estoy manejando ahora, es seguir un poco la línea que han hecho otros músicos latinoamericanos como Jorge Drexler, Kevin Johansen, Natalia Lafourcade que es agarrar un poco de folclore local y traerlo un poco hacia la trova, hacia lo indie, hacia el folk. Eso es lo que estoy intentando hacer un poco y agarrar elementos andinos, por ejemplo el charango, el uso del bombo en la canción para darle un marco más o menos andino-folclórico a la canción, a la vez que juego con una melodía que es totalmente pop. Entonces, la idea es esa: hacer algo universal con lo indie y lo más o menos folk, pero a la vez cuya particularidad esté en el elemento particularmente peruano que intento inyectar con el charango.

¿Cuánto tiempo te tomó desde que empezaste a tomarte más en serio una carrera en la música hasta que has lanzado este videoclip?

Poco más de un año diría. Todo ha empezado justo en noviembre del año pasado que hicimos un concierto grande en Dédalo con bandas invitadas para recaudar fondos y poder empezar a grabar y generar un montón de materiales que íbamos a necesitar. Entonces, digamos que he empezado a organizar esto hace un año y dos meses y recién ahora podemos empezar a lanzar sencillos. Antes hemos tenido pequeños materiales, pero recién empezamos con los singles bien hechos.

¿Qué sigue después del lanzamiento de este single?

Sacar más. Vamos a llegar a cinco singles y vamos a lanzar un EP cuyo nombre aún se está debatiendo, pero puede ser que se llame 'Demonología' como una de las canciones que vamos a lanzar, entonces, después de esta ya tenemos programado grabar el siguiente videoclip para el próximo single en enero y apuntamos a lanzar el videoclip a finales de enero, principios de febrero.

¿Cuán importante crees que es el hecho de que hayas estudiado psicología para el enfoque que le das a las letras de tus canciones?

Creo que, de hecho, lo que haya sido tu background personal o académico define mucho como el lenguaje que luego vas a usar a la hora de escribir tus letras, entonces, muchas veces cuando estoy escribiendo letras como en Nora en abril, las palabras que me surjen porque quiero que rime o quiero transmitir alguna idea determinada tienden a estar dentro de la terminología psicológica o psicoanalítica que es lo que a mí más me gusta dentro de la psicología. Entonces, en ese sentido, el background de la carrera le da forma un poco a las metáforas, el lenguaje y las rimas que construyo.

¿A la hora de componer empiezas con la letra o con la parte musical?

El 95% de las veces empiezo por la música. Primero me gusta tener una melodía muy definida, juegos melódicos clarísimos y luego eso me da la métrica de lo que tengo que hacer. Además, tener ya toda la música lista, me da un poco la vibra de la canción. Esto es feliz, triste, lúdico o nostálgico. Entonces, tengo mi métrica y tengo un sentimiento, entonces, tengo que empezar una letra que va amarrada de esa métrica que me brinda la melodía y a la emoción que me brinda la melodía, entonces, me da un marco para trabajar.

¿En qué instrumento te sientes más cómodo? En esta "Nora en abril" básicamente, por lo menos en el videoclip, se te ve tocando el charango, pero en la grabación, por ejemplo, ¿cuántos instrumentos tocaste en esta canción?

Bueno, me muevo entre varias cosas en las grabaciones. En esta en particular estoy tocando la guitarra, el charango y estoy cantando más de una voz. O sea, se escucha la voz principal que he cantado, pero, en ciertas partes estoy haciendo coros por debajo de mi voz, entonces, son cinco pistas que estoy haciendo en la canción, y en cuál de esos me siento más cómodo, probablemente, en la guitarra que es lo que empecé a hacer de más pequeño, pero lo que más me gusta hacer es cantar.

¿Cuáles son tus referentes en cuanto a cantautores peruanos?

Los referentes particularmente peruanos, para mí el más importante es Andrés Soto, lo admiro muchísimo, es un gran cantautor y además es una persona de la que yo tengo mucho que aprender porque él sigue un formato de presentación muy parecido al mío: se presenta él y su guitarra, entonces, él ha sido como mi modelo en el sentido de que hacía lo que estoy haciendo. Y luego, evidentemente, Chabuca Grande que es importantísima para todos los cantautores peruanos.

¿De quién nace el concepto para el videoclip de "Nora en abril"?

De hecho, todo esto del proyecto se ha ido formando un poco con varios amigos y conocidos que hemos tomado el proyecto juntos como si fuera nuestra empres y fuéramos socios, entonces, en la parte audiovisual está una chica súper capa que se llama Lucía Alayza y bueno nos juntamos a conversar con ella y armó un equipo con gente de Comunicaciones Audiovisuales de la Universidad de Lima y nos rotamos varias ideas y yo di algunos apuntes, porque como era el primer videoclip a mí me interesaba, antes de que la cuestión narrativa, que la estética, los colores, la imagen que queremos hacer del proyecto quede muy establecida. Le dimos mucha importancia a elementos que eran como campestres, los colores, las banderolas, la decoración. Eso era muy importante para nosotros.

Fue una construcción colectiva inicialmente, y luego Lucía construyó una estructura más pauteada, me pareció mostra y fuimos con eso.

¿Qué presentaciones tienes próximamente?

Nos presentamos el viernes 15 en la Feria de Barranco y ahorita se acaba de concretar que voy a acompañar a Diego Berrocal de Ves Tal Vez en un picnic acústico en el parque El Olivar el 21 de diciembre. Él es un músico capazo y yo feliz de poder acompañarlo ahí.