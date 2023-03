La intérprete peruana Alessandra Aguirre logró el ansiado ticket dorado para ser parte del más importante reality musical de la televisión a nivel mundial American Idol y así aguarda protagonizar su primera audición, tras pasar dos pruebas previas antes de poder mostrar su talento ante figuras como Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie y alcanzar ser parte de esta producción internacional

Alessandra señala que la etapa de audición para la cadena ABC Network en los Estados Unidos “fue mágica y muy importante. Me siento emocionada y muy feliz haber logrado llegar hasta aquí, es un sueño hecho realidad”.

“Nunca imaginé lo increíble que sería poder hablar con ídolos de la música como Lionel Richie, uno de los mejores amigos de Michael Jackson y con Katy Perry, alguien que me inspiró muchísimo desde cuando yo era chiquita. Simplemente saber que saben mi nombre y me han escuchado cantar y que les gusto significa tanto para mí y es un logro que jamás pensé que lograría obtener”, nos expresa aún emocionada.

Sobre cómo llegó a presentarse en la audición, Alessandra contó que llegó a American Idol tras recibir un correo electrónico con información acerca de las audiciones. “No lo pensé dos veces y me inscribí sin esperanza alguna. Pensé que quizá no podía participar por ser latina. Al final no fue un problema porque vivo en los Estados Unidos”.

Esta oportunidad de mostrar su talento llega en momentos que la artista peruana trabajaba en las canciones de su nuevo EP titulado “Call out my name”, el cual acaba de salir.

“Estaba muy ocupada escribiendo mucha música, grabando videoclips, haciendo conciertos y en plena carrera como estudiante en Berklee (la universidad privada de música más grande del mundo). Tuve muchas dudas, debí perder muchas clases; pero la universidad me apoyó muchísimo”.

Aunque aún no sabe cuándo será su próxima participación, Alessandra trata de no pensarlo mucho “para evitar ponerme nerviosa. Siempre he sido una persona de actuar en el momento y sentir todo lo que siento sin esconderlo o tener vergüenza”.

“Esta experiencia me ha hecho ver el mundo del entretenimiento desde el backstage y la verdad que es súper duro, pero a la vez es mágico”, explica.

La artista señaló que antes de esta primera aparición en las pantallas a nivel mundial debió pasar una pre audición. “Fueron dos rounds antes de que me aceptaran para cantar al frente de los jueces. Ya con ellos interpreté “Love On The Brain” de Rihanna y luego me pidieron si podía cantarles algo en español e interpreté una canción original llamada “Largate Mi Amor”, que dentro de poco tiempo podrán escucharla”, concluye.

Alessandra actualmente vive en Boston y estudia en Berklee College of Music. Cuando tenía 10 años participó en el reality nacional “Perú Tiene Talento”.

Sigue la cuenta oficial de Alessandra en Instagram: https://www.instagram.com/_alessandraaguirre/





