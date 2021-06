Aunque está alejado de los escenarios, no cabe duda de que Luis Miguel no puede evitar encontrarse en medio de la polémica, pues además de las duras críticas y amenazas con demandarlo por la segunda temporada de la serie de Netflix y la ruptura con su novia Mollie Gould, el temor por contagiarse del COVID-19 lo ha llevado a aislarse en un hotel de Acapulco.

Y es que el ‘Sol de México’ no está pasando un buen momento emocional derivado de la pandemia, al que se ha sumado sus problemas personales; por ello, se alejó de todo y todos para poder estar tranquilo.

Uno de sus amigos cercanos, de quien no se reveló su identidad, contó en una entrevista a la revista TV Notas cómo el intérprete de “Culpable o no” está viviendo y entre otras excentricidades por qué niega a vacunarse.

Al Sol de México no le gustaba hablar de su vida privada, por eso cuando se supo de la biopic, muchos se sorprendieron. (Foto: AFP)

REFUGIADO EN LUJOSO HOTEL DE ACAPULCO

Recibe visitas de una misteriosa mujer

Aunque LuisMi estuvo algunos meses en Estados Unidos, decidió retornar al país azteca. Primero estuvo en la casa de su amigo Miguel Alemán, en Pichilingue y ahora en un lujoso hotel de Acapulco, donde prácticamente no sale de su habitación, a menos de que ya no soporte más y no haya nadie en el bar.

La fuente consultada reveló que el cantante se encuentra con gente de su seguridad y de vez en cuando una mujer que lo visita, pero para entrar debe hacerse exámenes. “Ha venido dos veces a verlo para pasar varios días con él íntimamente, pero no creas que es fácil, es todo un proceso el que conlleva esto. Cada vez que viene (…) no puede pasar a la suite si antes no se hace la prueba para confirmar que es negativa y que no hay riesgo de que lo pueda contagiar”.

El cantante atravesaba una crisis económica, pero pudo salir adelante. (Foto: AFP)

No quiere vacunarse

A pesar de que tiene pánico a contagiarse y vive con miedo, el cantante se niega rotundamente a inmunizarse. “Es de los que no quiere vacunarse, poniendo en riesgo su salud; es muy complicado. Además de que [la pandemia] le restó trabajo, le desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda. Piensa que si le da COVID, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar; cree que si enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir”.

Añadido a ello, el intérprete de “Ahora te puedes marchar” no piensa recibir dosis contra el virus, pues es de los que cree que “tiene un chip con el que los gobiernos quieren controlar a la gente”; por lo que prefiere vivir angustiado.

Aunque tiene edad para ser inmunizado, el 'Sol de México' se niega a vacunar. (Getty)

Crisis emocional

La crisis que atraviesa el ‘Sol de México’ se debe a diversos factores: primero, porque la segunda temporada no fue un éxito y fue muy criticada; segundo, por la amenaza que hizo su exsecretario José Pérez de demanda por difamación a la producción de la serie, al igual que su hija Michelle Salas y su madre; tercero, por la ruptura con su novia Mollie Gould, quien lo dejó por un hombre 10 años más joven que él; y cuarto, por la pandemia.