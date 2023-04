‘D-Day’ es el primer álbum oficial en solitario de Suga, integrante de BTS, que ahora ha regresado como Agust D, el cual será presentado el próximo 21 de abril a nivel mundial.

Dentro de las promociones del nuevo álbum de Agust D, se ha presentado “People Pt.2″ una canción que cuenta con la colaboración de la también surcoreana IU. La canción es una balada pop con influencias de R&B donde se une la dulce voz de IU y el rapeo de Suga, la canción está en inglés y coreano.

Si bien “People Pt.2″ es una balada esta no es romántica, habla sobre la realidad de una relación al terminar y cuando las promesas de un para siempre no se cumplen. Esta no es la primera colaboración de ambos cantantes, en el 2020 se estrenó “Eight” el cual ocupó el número 1 en Corea del Sur.

Parte de la canción dice: “El nosotros que soñábamos con un futuro juntos ya no existe, somos los que derribaron el castillo de arena, dicen que no hay ganadores ni perdedores en el juegos” para luego agregar “dijimos que lo daríamos todo, pero lo derribamos y nos fuimos porque tanto el amor como las personas son egoístas”.

En el videoclip solo se aprecia a Yoongi en lo que sería su casa en su proceso creativo, al final del video él explica lo que lo llevó a componer la canción durante la época de la pandemia del COVID-19.

“La gente me dice que la canción cuenta una historia que quiero compartir con los demás. Y parece que también me hablo a mi mismo, lo cual es cierto. Esta canción la escribi cuando no podía hacer nada a causa del COVID-19, cuando pensé ‘lo he perdido todo’. Así que trasmite el mensaje que quiero decirme a mi mismo”.

Estos serán días muy ocupados para el integrante de BTS, y es que está próximo a iniciar una gira mundial, además se anunció que se trasmitirá un documental en Disney+: “Suga: Road to D-Day”, el cual será estrenado el mismo día del lanzamiento del álbum.





A qué hora es el lanzamiento de ‘D-Day’ de Agust D:

Jueves 20 de abril:

22:00 México

23:00 Perú, Ecuador, Chile y Colombia

Viernes 21 de abril:

00:00 Puerto Rico

01:00 Brasil, Argentina

05:00 España

13:00 Corea del Sur, Japón





VIDEO RECOMENDADO: