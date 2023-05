Aerosmith anunció que hará una gira de despedida de los escenarios en los próximos meses. El grupo de rock informó que va a finalizar su carrera de más de cinco décadas en una publicación en sus redes sociales este lunes, 1 de mayo.

“Después de 50 años, 10 giras mundiales y tocar para más de 100 millones de fanáticos... ¡Es hora de un último concierto! ¡Aerosmith Peace Out con el invitado especial The Black Crowes! Los fanáticos verán a una de las bandas de rock estadounidenses más importantes de la historia por última vez durante esta gira final imperdible”, se lee en el post de Instagram.

A partir de setiembre de este año, fueron anunciados 40 shows en Filadelfia, Estados Unidos, hasta junio de 2024 en Montreal, Canadá. Nombrada Peace Out, la gira, que contará con shows de apertura de The Black Crowes, tendrá un concierto en Boston, ciudad natal de la banda, en Año Nuevo, y, por ahora no tiene ninguna presentación confirmada en Perú, Europa ni Asia.

El guitarrista de la agrupación, Joe Perry, comentó a Associated Press (AP) que, a pesar de ser una gira de despedida, ella no se limitará a los 40 shows ya anunciados y nuevas ciudades podrían ser agregadas a la lista. “Tengo la sensación de que va a continuar por un tiempo, pero no sé cuántas veces volveremos a las mismas ciudades”, agregó.









