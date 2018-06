Los cuatro integrantes del legendario grupo sueco ABBA volvieron a juntarse en un estudio de grabación tras 35 años de separación.

El reencuentro forma parte del proyecto musical que tienen sus miembros, el cual consiste en hacer nueva música, pero sin regresar a los escenarios como lo hubiera querido la mayoría de sus fans.

Las imágenes fueron tomadas por el manager de la banda, Gorel Hanser, quien hizo público estos momentos en las redes sociales de ABBA .

En las fotografías, se observa a Frida, Agnetha, Björn y Benny (miembros de ABBA) en la isla de grabación de Skeppsholmen ubicada en Estocolmo, capital de Suecia. En este estudio ha grabado ABBA durante varios años.

Fue en abril que esta banda europea confirmó que iba a producir nuevos temas. Uno de ellos es ' I Still Have Faith In You' y ambos serán revelados a fines de este 2018.

Si bien es cierto que ya no volverán a los escenarios, al menos, no lo harán físicamente. Su gira será virtual y arrancará en 2019. A los cuatro se les verán actuando en varios países pero de forma digital, con hologramas que los representarán.