La muerte de Daniel Urquiza sorprendió a mucha gente, en especial a celebridades del mundo del espectáculo. Y no era para menos, pues el también conocido como el Rey de la Extensiones en México era admirado internacionalmente por su trabajo como estilista. Personalidades como Niurka, Lorena Herrera y Galilea Montijo, así como la misma Paris Hilton y Carmen Electra fueron algunas de sus clientas, quienes no dudaban en ponerse en sus manos para lucir aún más hermosas.

Lamentablemente, la noticia de su fallecimiento el 19 de octubre en su departamento ubicado en Ciudad de México, ha dejado un sinsabor para los que conocieron a este famoso personaje, quien detrás de la sonrisa que siempre mostraba ante las cámaras, se encontraba un ser muy triste y solo.

Muchas celebridades del medio del entretenimiento iban a atenderse con el estilista (Foto: Daniel Urquiza / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ?

Según la información manejada por varios medios de comunicación, Daniel se quitó la vida. Su cuerpo fue hallado colgado cuando unos amigos fueron a visitarlo a su domicilio y se encontraron con la trágica escena.

Como se recuerda, hace algún tiempo Urquiza publicó un video en su canal oficial de YouTube para dar a conocer a sus seguidores que padecía depresión a causa de la leucemia que le había dado hace dos años, pero lo que más le causaba tristeza era el hecho de que sus padres no aceptaban sus preferencias sexuales. Todo ello, lo habría llevado a tomar la decisión de suicidarse.

“Nos enseñaste que cuando se lucha por lo que se quiere, los sueños se hacen realidad. Siempre perseverante, honesto y con un gran corazón, lograste poner tu nombre y el de Stars en alto. Una gran estrella brilla ahora en el cielo, junto con los gratos recuerdos de quienes tuvimos la oportunidad de conocerte”, publicó el equipo de su estudio de belleza, Stars Extensiones, en Instagram.

¿QUIÉN ERA DANIEL URQUIZA?

Daniel Urquiza era un estilista mexicano que nació el 14 de mayo de 1983. Durante el reality del segundo capítulo de Hair Empire contó que su infancia había sido complicada porque tenía una familia conservadora y no sabía cómo contarles que no le gustaban las niñas, sino todo lo contrario.

“Cada año que iba pasando, que iba creciendo, que iba a ser mayor de edad, esto de mi sexualidad se tenía que saber. Mi papá era director general de Ferrocarriles Nacionales de México, entonces un día me senté y le dije: ‘Antes de que te llegue el chisme, te lo voy a decir yo para que no haya ningún problema: soy homosexual, me gustan los hombres. No te estoy pidiendo permiso ni tu aceptación’. Y él toma la decisión de meterme a una granja de gente drogadicta”, narró.

Contó que con su mamá no se habla porque no lo acepta. “Me duele porque muchas clientas llegan y me dicen ‘Como me gustaría tener un hijo como tú’ y yo les digo ‘Como me gustaría tener una mamá como tú, que no le interesara mi preferencia sexual’”, manifestó.