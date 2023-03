El último análisis elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) precisa la relevancia de la participación femenina en la economía de nuestro país. En la Estadísticas con Enfoque de Género se precisa que el 16,1% de las mujeres económicamente activas tienen más de un empleo que ayuda a sustentar sus hogares y los sectores a los que se dedican son cada vez más diversos.

“El sector automotor no está exento de estos cambios, la participación de las mujeres ha ido en aumento no sólo como usuarias de un vehículo, sino con la participación en puestos importantes en empresas líderes en este sector. Este hecho se debe principalmente por el empoderamiento que se le está dando a las mujeres en estos años y a la oportunidad que les brindan las empresas a que demuestren sus habilidades y sus capacidades en la toma de decisiones” precisa Edith Ponce De La Cruz, Sub Gerente de Administración y Planificación de Ventas de Mitsui.

Teniendo en cuenta la importancia de la participación femenina en el sector automotriz, Edith Poncenos comenta 4 de los principales desafíos que tienen las mujeres en su desarrollo profesional:

Vida familiar: Lo ideal es generar un adecuado balance entre la vida familiar y laboral, en donde ambos puedan coexistir. Es trascendental que en el hogar se incentive a erradicar las diferencias en las tareas en los miembros del hogar, por su género y a ponerle principal importancia a la educación a las mujeres desde temprana edad.

Igualdad de oportunidades: En la actualidad las leyes se han modificado para otorgar los mismos derechos a mujeres y hombres. Es común ver a mujeres ocupando cargos públicos y liderando empresas, esto no sólo como parte de la cuota de género sino como resultado de las capacidades que demuestran.

Toma de decisiones : Tener en cuenta la mirada femenina ayuda a tener una perspectiva más amplia de cualquier situación. Cada vez es más frecuente ver a las mujeres en puestos de relevancia en donde deciden el futuro de toda una organización.

Facilidad de adaptación: Está demostrado que las mujeres son capaces de desarrollarse en diferentes ámbitos, somos multifacéticas. Esta es una habilidad que resalta en cualquier puesto laboral.

Desde Mitsui Automotriz se está enfatizando en la igualdad de oportunidades, del total de trabajadores que laboran en las diferentes sedes (455) aproximadamente el 23.5% son mujeres, se espera que el incremento porcentual crezca en los próximos años. Encontramos necesario que más personas rompan el mito de que la industria automotriz es únicamente para hombres puesto a que es uno de los sectores que cuenta con mayor participación de mujeres.