Mujer llegó vestida de novia a la boda de su ex para pedirle que regrese con ella [VIDEO]

Momentos tensos se vivieron en una boda en China , cuando una mujer irrumpió en medio de la ceremonia vestida de novia para rogarle a su ex enamorado que volviera con ella sin la más mínima vergüenza. Este no era otro que el novio que estaba a punto de casarse.



La joven intenta pedirle que no se case y vuelva con ella. Incluso le llora de rodillas a su expareja, mientras la actual novia no puede creer lo que está viendo. El joven, visiblemente incómodo rechazó la solicitud.



Pese a esta reacción del novio, la ex enamorada siguió insistiendo por varios minutos. Ante esto, la novia, quien veía horrorizada todo lo que estaba pasando, no aguantó más el bochorno y decidió irse de la escena. Él fue detrás de ella, dejando a la ex completamente desconsolada.

Algunos de los asistentes no dudaron en grabar el vergonzoso momento y difundirlo en las redes sociales. El video rápidamente se hizo viral, más aun cuando fue replicado por la plataforma web del diario británico The Daily Mail.



Asimismo, según Star Video, afiliado a Hunan Legal Channel, el novio rompió con su exnovia porque sus personalidades eran muy diferentes, además de ser muy intensa.

(Foto: Captura de Video del diario MailOnline)

