La organización del “Miss Curvy Perú”, el certamen que empodera a la mujer peruana de talla grande, está organizando su segunda edición y tiene como fecha tentativa -para la gran final- la última semana de setiembre, tiempo en el que se conocerá quién será la sucesora de la primera coronada del año pasado.

Regresa “Miss Curvy Perú” en su segunda edición. Serán 33 candidatas que competirán representando cada uno de los departamentos del Perú. Hasta la fecha ya llevan 21 curvys seleccionadas.

Briggitte Corrales, una de las Directoras del evento, dijo: “luego del casting, todo el mes de setiembre será de competencia y se incluirán diferentes retos y evaluaciones, dentro de esto habrá 12 días de preparación integral. La belleza que evaluaremos es completa, tanto su actitud, desarrollo personal, perfil profesional, capacidad de liderazgo, empatía y un conjunto de cualidades que deben tener para poder representarnos a nivel internacional”.

La comunidad Plus Size no solo se ha gestado en el Perú, esta corriente tiene raíces en el extranjero, siendo Panamá uno de los focos y ventanas de exposición de este grupo de mujeres que quieren demostrar que la talla no es una barrera para alcanzar los sueños.

Reyna Goycochea Olano, una pucallpina de 24 años, fue la primera coronada, en medio del evento online que se realizó el año pasado. Para este año el “Miss Curvy” tiene previsto que la final del certamen sea presencial, pero también vía streaming.

REQUISITOS

El concurso es a nivel nacional y está dirigido a mujeres entre las tallas XL hasta la 3XL, nacidas o nacionalizadas peruanas entre los 18 y 35 años, y que no requieren contar con experiencia en modelaje.

La ganadora se hará acreedora de un viaje a Panamá para ser parte de sesiones de fotos en los sitios turísticos más importantes del país junto a la comunidad del movimiento body positive, Plus Size Panamá; y premios de los diferentes auspiciadores.

“Estamos en la última etapa de casting y todavía quedan cupos a nivel nacional”, resalta Corrales. Para las que deseen inscribirse, pueden enviar mensaje a las redes sociales https://www.facebook.com/misscurvyperu/, Instagram @MissCurvyPERU y escribir al correo misscurvyperu@gmail.com, la respuesta es inmediata y les darán más detalles.

Este certamen tiene el respaldo del único evento oficial de tallas grandes del país el “Plus Size Moda” y “BCG Escuela y agencia de modelos”.

