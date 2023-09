En un mundo cada vez más conectado a través de las redes sociales, el turismo en Perú ha encontrado un aliado inesperado en una generación de viajeros digitales . Los usuarios de TikTok , la popular plataforma caracterizada por usar videos de corta duración, podrían estar liderando una revolución turística en el país.

El nivel de conexión e influencia que genera un video es superior al de una imagen, por ello los creadores de contenido en redes sociales como TikTok aprovechan al máximo las herramientas de edición de video disponibles para cautivar a su audiencia.

Además, la restricción de duración de los videos que se suben a esta plataforma, obligan a los creadores de contenido a sintetizar lo mejor y transmitir la esencia y emociones de sus experiencias.

Respecto a esta tendencia, la subdirectora de Promoción del Turismo Interno de Promperú, Lizbeth Corrales, destacó la importancia de esta red social como herramienta de promoción por su rápido crecimiento en usuarios activos.

“TikTok se ha sumado a nuestros canales de promoción debido a su gran alcance. Además, es un canal orgánico que te permite transmitir, de la mano de los creadores de contenido, un tipo de comunicación real y genuina, y eso es lo que los usuarios buscan”, refirió a Perú21.

Por otro lado, mencionó la oportunidad que representa esta red social para impulsar tanto el turismo interno como el internacional. Con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo y más de 16 millones en Perú, TikTok tiene un alcance masivo que puede inspirar a una amplia audiencia de viajeros.





ETAPAS DE UN VIAJERO





Como parte de las etapas que un viajero atraviesa antes de llegar a su destino final, TikTok se sitúa al inicio, brindando referencias visuales de los posibles destinos. Esta etapa es conocida como “awareness”.

“Hay diferentes etapas por las que un viajero pasa antes de llegar a su destino final, lo que nosotros le llamamos el travel journey. Tiktok se encuentra en la etapa de inspiración, luego está la etapa de consideración y luego la etapa en la que finalmente terminas viviendo la experiencia”, agrega Corrales.

Bajo esta misma línea, conversamos con Juan Carlos Pérez, un ingenioso creador de contenido de viajes en Tiktok, quien refuerza esta idea: “Mi principal motivación para compartir videos en esta red, es inspirar a otros a explorar el Perú. Me apasiona mostrar el turismo no convencional y poco conocido. La comunidad de TikTok es receptiva y participativa, lo que me impulsa a seguir compartiendo y conectándome con las personas”.

“Algunos de mis videos se vuelven virales, y la mayoría de las personas siempre preguntan cómo llegar a esos lugares. Esto genera un interés genuino y me piden más contenido, con detalles y consejos”, resalta Pérez, quien usa su cuenta para resolver las dudas de sus seguidores.













IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN





Crear contenido de viajes representa una gran oportunidad de promoción orgánica, es decir, sin costo. Pero tiene sus desafíos particulares, pues los videos cortos requieren condensar horas o incluso días de experiencia en un breve clip que muestre la esencia completa de un lugar o una aventura.

Tanto Pérez como Corrales coinciden en que se podrían obtener grandes resultados si las entidades de promoción turísticas trabajasen de la mano con creadores de contenido.

“Las entidades de turismo podrían aprovechar las tendencias y los desafíos virales que son característicos de esta red para aumentar la visibilidad y el interés en los destinos turísticos”, refiere Pérez.

Por su lado, la Subdirectora ha destacado que Promperú mantienen a su personal capacitado y alineado con las nuevas tecnologías y tendencias digitales. Además, trabajan en colaboración con creadores de contenido tanto a nivel nacional como internacional.

“Actualmente, Promperú tiene un área de investigación que está proveyendo de contenidos, tendencias, patrones de consumo, y cómo han cambiado después de la pandemia, toda esta información es usada por el equipo de marketing para poder aplicar ya las estrategias de promoción de acuerdo a cada canal”, señaló.

Sobre la recuperación del turismo en el país, aunque la meta para este año está encaminada, se reconoce que el sector tiene el desafío de recuperarse completamente a las cifras prepandemia.

“Promperú proyecta que para finales de este año se pueda haber alcanzado los 2.1 millones de turistas internacionales, ya que actualmente estamos en el 60% de las metas, estamos muy avanzados”, agrega la subdirectora.









TIKTOK: HERRAMIENTA EFECTIVA Y DINÁMICA





TikTok está demostrando ser un aliado valioso en la promoción del turismo peruano al ofrecer una ventana original hacia la belleza y la autenticidad de este país. A medida que los creadores de contenido continúan compartiendo sus apasionantes aventuras, inspiran a una audiencia cada vez mayor a descubrir el Perú y sus maravillas. Además, las posibilidades de colaboración entre las entidades de turismo y los creadores de contenido prometen un futuro emocionante para la industria turística peruana.

A medida que el turismo se recupera de los estragos que dejó la pandemia, TikTok se posiciona como una herramienta efectiva y dinámica que permite al país mostrar su riqueza cultural, sus paisajes asombrosos y las experiencias únicas que ofrece a los viajeros de todo el mundo.









DATOS

La cuenta ‘Marca Perú’, a cargo de Promperú, ha acumulado cerca de medio millón de seguidores y ha generado más de 29 millones de visualizaciones solo en las últimas tres semanas, en TikTok.

En el periodo enero-agosto 2023, llegaron al país cerca de 1,6 millones de turistas internacionales, lo que significó un incremento de 32,9% respecto al mismo periodo del año 2022.





