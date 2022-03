Algunas veces requerimos de vida y experiencia para poner en palabras lo que brota de un corazón sensible. Alegría, nostalgia, tristeza, empatía, franqueza, ansiedad. Luis Catter nos presenta esto y mucho más en su segundo poemario “De amor, dioses y demonios”, un lúdico recorrido separado en una trilogía tan divina como mundana.

Cuando le pregunto a Luis si su escritura es realmente “profana” como suelen describirla, él me dice que quizás algunos dicen eso por sus palabras irreverentes con las que escribe sobre dogmas o creencias religiosas. Cuenta, además, que “Oración a la duda” no fue del agrado de algunos amigos o parientes, al igual que “Lo que me dijo Lucifer...”.

Barranquillo de tradición y poeta por costumbre. Escribe desde la juventud y cuando me dice que le gusta Charles Bukowski, en la literatura extranjera, lo entiendo todo. “¿Y una Fiesta loca?” pregunta el autor, a lo que a sí mismo se responde: “Pues a la Una todo les vale un carajo / a las Dos después de los vinos ya no les sabe tanto el ajo / a las Tres comidos y satisfechos van por los atajos / a las Cuatro siguen los tragos…”

Un alma joven que, a veces, medita sobre los “Procedimientos médicos” y diagnósticos que conlleva cargar con un espíritu aventurero. Se podría decir que es una bendición y maldición analizarlo todo, sentir mucho y sobrepensar “los procedimientos que utilizarán los especialistas para llegar a un diagnóstico”.

Pero si no sintiéramos, como Lucho “ese bicho de la culpa” que nos escanea, no encontraríamos belleza en los faroles malogrados que parpadean por Barranco o el Centro de Lima una noche de fiesta. En su obra, sus versos y sus temáticas confrontativas, más elegantes que Bukowski, debo admitir, nos ayudan a escapar de lo convencional.

Luis Catter es un poeta romántico con destinataria específica. Un escritor que abraza la vida, a sus lectores y recibe con una fraternal sonrisa todo comentario y mensaje desconocido. “De amor, dioses y demonios” es su segundo poemario, cuya publicación coincidió con el aniversario de 10 años de la Editorial Caja Negra.

