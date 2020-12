Han pasado 30 años desde su estreno y “Mi pobre angelito” (“Home Alone” en su idioma original) continúa siendo una de las películas favoritas durante la temporada navideña. A pesar de que la mayoría ha visto la cinta protagonizada por Macaulay Culkin varias veces, es probable que no conozcan todos los detalles curiosos.

Por eso Time compartió una lista con las cosas que probablemente no sabías sobre la película que se estrenó el 16 de noviembre de 1990 y cuenta con actores como Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, Roberts Blossom, John Heard y John Candy en los papeles principales.

1. LA TARÁNTULA ERA REAL

Una de las cosas que Kevin hace para deshacerse de los ‘Bandidos mojados’ es poner la tarántula de su hermano Buzz en la cara de Marv. Resulta que el arácnido era real, Daniel Stern aceptó filmar con ella siempre que la escena quedara en una sola toma. El equipo de producción lo logró, pero prefirieron grabar el grito por separado para no arriesgarse a asustar a la araña.

Una de las escenas más divertidas de 'Mi Pobre Angelito' (Foto: 20th Century Fox)

2. EL HERMANO MENOR MACAULAY

En “Mi pobre angelito” Kieran Culkin interpretó al primo Fuller y más de 15 años después, el hermano menor de Macaulay Culkin se convirtió en Roman Roy en “Succession”, una serie de HBO sobre una familia disfuncional que es dueña de un imperio de medios audiovisuales y de entretenimiento.

3. EL GUION SE CREÓ EN MENOS DE 10 DÍAS

James Hughes, hijo del guionista John Hughes, contó que su padre escribió el guion de esta película en menos de 10 días, la idea llegó a él debido a su ansiedad por el primer viaje de la familia a Europa en 1989.

“Dos semanas después, después de regresar a casa, revisó la premisa: ¿y si uno de los niños se hubiera quedado atrás accidentalmente?” escribió James en un artículo de 2015 para la revista Chicago. “Durante los siguientes nueve días, completó el primer borrador de Home Alone”.

"Mi pobre angelito" fue la película que llevó a su protagonista Macaulay Culkin al estrellato. (Foto: 20th Century Fox)

4. LA CASA DE LOS MCCALLISTER

La casa que Kevin defendió con todo lo que tenía a la mano ahora vale más de $ 1.5 millones. Según el Chicago Tribune, la propiedad de estilo georgiano de 4,250 pies cuadrados en Winnetka, Illinois, se vendió por $ 1.585 millones en 2015 después de casi un año en el mercado, aunque se esperaba más por ella.

La casa de lo McCallister en "Mi pobre angelito" (Foto: 20th Century Fox)

5. “MI POBRE ANGELITO” Y SU RÉCORD MUNDIAL

Tras su estreno en noviembre de 1990, “Mi podre angelito” arrasó en la taquilla de Estados Unidos durante la temporada navideña de 1990 y su éxito continuó hasta la primera mitad del año siguiente. Al mantenerse en el primer puesto durante 12 semanas y ganar $ 285,761,343 durante ese periodo se convirtió en la película más taquillera de ese año y en la comedia más taquillera de la historia. Mantuvo ese récord mundial hasta el 2017 cuando la superproducción china Die Never Say le quitó el puesto.

6. JOE PESCI MORDIÓ ACCIDENTALMENTE A MACAULAY CULKIN

Mientras ensayaba la escena donde los Bandidos Mojados finalmente atrapan a Kevin y Harry amenaza con morderle los dedos, Joe Pesci accidentalmente mordió Macaulay Culkin, contó el actor en una entrevista de 2004 con Rule Forty Two.

“En el primer Home Alone, me colgaron de un perchero y Pesci dice: ‘Te voy a morder todos los dedos, uno a la vez’. Y durante uno de los ensayos, me mordió y me rompió la piel”, contó.

La escena en la que Joe Pesci mordió a Macaulay Culkin por accidente (Foto: 20th Century Fox)

7. ROBERT DE NIRO PUDO SER UN ‘BANDIDO MOJADO’

De acuerdo con Mental Floss, antes de considerar a Joe Pesci para el papel de Harry Lyme, la producción pensó en Robert De Niro. Pero el famoso actor lo rechazó, al igual que Jon Lovitz de “Saturday Night Live”.

8. LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN DE ELVIS PRESLEY

A pesar de que “Mi pobre angelito” se estrenó 13 años después de que Elvis Presley falleciera, algunos creen que el Rey Rock and Roll realizó un cameo para la cinta. Supuestamente aparece durante la escena en la que la mamá de Kevin intenta conseguir boletos en el aeropuerto de Scranton. Sin embargo, otros afirman que se trata del extra Gary Grott que apareció en varias películas de Chris Columbus.

9. LA NOVIA DE BUZZ ERA UN NIÑO DISFRAZADO

En 2013, Devin Ratray contó a Yahoo que la novia de Buzz en realidad un niño disfrazado, ya que los productores consideraron que elegir a una niña para el papel era cruel. “Decidieron que no sería amable poner a una chica en el papel de ser simplemente divertida. El director de arte tenía un hijo que estaba más que dispuesto a ofrecerse como voluntario para el papel. Creo que si hubiera sabido que se convertiría en la comedia familiar más taquillera de todos los tiempos, podría haberlo pensado mejor”.

La novia de Buzz en realidad era un niño vestido de mujer (Foto: 20th Century Fox)

10. EL VIEJO MARLEY NO ERA PARTE DE “HOME ALONE”

El viejo Marley (Roberts Blossom) no era parte del primer borrador del guión de John Hughes, pero el escritor lo agregó como un guiño a Cuento de Navidad de Charles Dickens para darle a la historia algo más de corazón.