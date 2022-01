‘No mires arriba’, la película de Adam McKay recientemente estrenada en Netflix, se ha convertido en un éxito en distintas partes del mundo. La cinta, incluye el desnudo del personaje de la celebridad Meryl Streep, la presidenta Orlean, y, aunque recurrieron a una doble, Leonardo DiCaprio no estaba dispuesto a mancillar la imagen de la actriz.

En una entrevista con The Guardian, el director de la película comentó esta curiosa discrepancia en medio de las grabaciones.

“Ella no tiene miedo. Sí, es un doble de cuerpo, pero, ¿sabes cuál era el problema con eso? Leo. Él la ve como la realeza del cine, aunque tal vez la realeza no sea un cumplido... Como una figura especial dentro de la historia del cine. No le gustaba verla con el tatuaje en la espalda, caminando desnuda. Me dijo algo como: ‘¿Realmente necesitas mostrar eso?’. Y yo le dije: ‘Es la presidente Orlean, no es Meryl Streep’. Ella ni siquiera pestañeó. Ni lo mencionó”, contó McKay en la entrevista.

ALERTA DE SPOILERS:

La mencionada escena sucede en una de las escenas post-créditos de la película. Antes de que el cometa impacte contra la tierra, matando a todo el que se encuentre en ella, un grupo de millonarios escapa en una nave buscando un planeta nuevo que habitar. Recién salidos de sus cámaras de criogenización, todos los viajeros aparecen completamente desnudos, incluida la expresidenta de Estados Unidos, Janie Orlean (Meryl Streep).

Cuando ésta se acerca a mirar una de las extrañas criaturas que viven en su nuevo hogar, se aprecia la parte de atrás de la mujer y se ve un tatuaje en la parte baja de la espalda. Como confirma McKay, no vemos el verdadero cuerpo de la actriz, sino el de una doble de cuerpo.

La película ha generado reacciones de todo tipo. Mientras la crítica la ha valorado negativamente, el público la está apoyando y ya se ha convertido en uno de los últimos fenómenos de Netflix del 2021.

