Mi trabajo como comunicadora, el humor y la cercanía de la gente me dio su cariño y los votos que me trajeron a una diputación que llevo con orgullo.



Cada día me esfuerzo por pagar su confianza.



Mi más grande honor es representar a la gente que desde abajo, logra sus sueños. pic.twitter.com/FqwJxpWjT3