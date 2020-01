Meghan Markle y el príncipe Harry tienen una historia de amor digna de cualquier película romántica de Netflix, donde una joven actriz y un príncipe se conocen en una cita a ciegas, se enamoran, proclaman su amor al mundo y se casan. Ahora, en lo que perfectamente podría ser una secuela, luego de tener un hijo, la pareja decide dejar de lado sus funciones como miembros senior de la familia real británica.

Pero, ¿cómo se conocieron Meghan Markle y el príncipe Harry? Ellos se conocieron a principios de julio de 2016 gracias a un amigo en común, Markus Anderson, quien aprovechó que Meghan estaba en Londres para promocionar una de las temporadas de “Suits” para presentarlos.

Mientras para la actriz de 38 años fue toda una sorpresa, para el hijo menor de Diana de Gales fue un sueño cumplido, ya que, según reveló la experta en realeza Katie Nicholl para The Sun, Harry confesó haberse “enamorado” de ella desde que la veía en la serie de USA Network.

Luego de anunciar su relación, el príncipe Harry y Meghan Markle empezaron a realizar sus primeras visitas oficiales (Foto: EFE)

Meghan contó en una entrevista para la revista Hola! Que antes de aceptar ver al Duque de Sussex “lo único que le había preguntado a mi amigo cuando me dijo que nos quería presentar fue ‘¿es amable?’, porque si no, no iba a pasar nada. Así que fuimos y nos encontramos para tomar algo y enseguida nos preguntamos ‘¿qué vas a hacer mañana? Deberíamos salir otra vez’. Todo fue muy rápido”.

Durante sus primeras citas descubrieron que tenían muchas cosas en común y decidir mantener una relación a distancia. “Creo que en verdad tuvimos mucho tiempo para conectar y nunca pasamos más de dos semanas sin vernos, aunque obviamente estábamos teniendo una relación a distancia. Así es como hicimos que funcionara”, explicó el nieto de Isabel II al medio antes mencionado.

"El hecho de enamorarme de Meghan tan increíblemente rápido fue una confirmación de que todas las estrellas estaban alineadas. Todo era perfecto", agregó Harry.

Para Harry enamorarse de Meghan Markle fue una confirmación de que todas las estrellas estaban alineadas (Foto: EFE)





LA ROMÁNTICA ESCAPADA A BOTSUANA

Unas semanas después, el príncipe logró convencer a Meghan Markle de ir cinco días a Botsuana, lo que para él fue “un gran salto” en la relación. “Pude convencerla de venir conmigo y nos encontramos en Botsuana. Acampamos bajo las estrellas… estuvo conmigo cinco días. Fue totalmente fantástico”, recordó el hijo de Lady Di.

"Estábamos realmente solos, lo cual fue crucial para asegurarme de que teníamos la oportunidad de conocernos", agregó el príncipe.

Después de varios meses de viajes entre Toronto y Londres, los medios británicos y estadounidenses empezaron a especular sobre el romance, pero en noviembre de 2016, el Palacio de Kensington difundió un comunicado oficial en el que pedía espeto para la actriz. “Su novia, Meghan Markle, ha sido objeto de una ola de abusos y acoso. Algunos de ellos públicos (…) el príncipe Harry preocupado por la seguridad de la señorita Markle y profundamente decepcionado por no haber sido capaz de protegerla. No está bien que, en los pocos meses de relación con ella, la señorita Markle deba ser objeto de esta tormenta mediática”.

Después de su boda con el príncipe, Harry Meghan pasó a formar parte de la familia real británica con el título de duquesa de Sussex (Foto: AFP)

LA BODA REAL

Tras varios meses de relación y algunos cambios en la vida de la actriz, Harry le propuso matrimonio a Meghan en noviembre del 2017 en medio de una cena en Nottingham Cottage, casa cercana al Palacio de Kensington.

Finalmente, la boda real se celebró el 19 de mayo del 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, y fue oficiada por el arzobispo de Canterbury. Esa misma mañana Enrique había recibido, por concesión de la reina Isabel II del Reino Unido, el título de duque de Sussex.

Cinco mese más tarde, el palacio de Kensington confirmó que los duques estaban esperando su primer hijo, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, quien nació el 6 de mayo de 2019 en el Hospital Portland.