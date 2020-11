“Pedro el escamoso” fue una de las novelas colombianas más famosas entre el año 2001 y 2003, logrando mucho éxito y popularidad en América Latina. La ficción fue protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes, quienes interpretaron a Pedro Coral Tavera y Paula Dávila. Casi 20 años de este éxito, los actores aún son recordados por estos personajes que se convirtieron en la pareja favorita del público.

El melodrama colombiano sigue dando qué hablar gracias a que regresó a las noches de Caracol Televisión y a las confesiones de sus actores protagonistas. Sandra Reyes, recientemente, reveló que debido a la pandemia del coronavirus se encuentra desempleada y endeudada. Por otro lado, la actriz bogotana se declaró oficialmente hippie en el año 2018.

La actriz Sandra Reyes interpretó a Paula Dávila, el gran amor de Pedro Coral, en la telenovela colombiana que batió récords de audiencia en América Latina (Foto: Caracol TV)

Aunque se mantiene alejada del mundo de la televisión, Sandra Reyes sigue recordando con mucho cariño a la doctora Paula, personaje que la catapultó a la fama internacional, tanto que hoy, 20 años después de la transmisión de “Pedro el escamoso”, el público la sigue recordando por este papel que le permitió demostrar su talento frente a las cámaras.

Durante una entrevista para El Espectador, Sandra Reyes recordó algunas anécdotas que vivió durante los dos años de grabaciones que duró la telenovela. Por ejemplo, confesó que cuando se presentó a los dos castings, uno a solas y otro con Miguel Varoni, nunca imaginó que la telenovela iba a ser tan exitosa.

Sobre su personaje, Sandra Reyes recuerda que “era una mujer de mucho carácter”. “Una ejecutiva que tenía muy claras sus metas, quería trabajar e ir ascendiendo en el trabajo y, como cualquier otra mujer, ella tenía un corazón muy débil y podía sufrir por amor”, dijo a El Espectador.

Miguel Varoni y Sandra Reyes protagonizaron “Pedro el Escamoso”, telenovela colombiana que se emitió por Caracol Televisión entre los años 2001 y 2003 (Foto: Caracol Televisión)

Sandra Reyes también confesó que hubo varios momentos en los que se sorprendió con el desarrollo de las escenas de “Pedro el escamoso”. Para la actriz, la idea de todo lo que va a pasar solo la tienen en la mente los libretistas y directores. Ella recuerda una escena en particular que sí la impresionó: la doctora Paula se quería suicidar.

“En este caso, cuando leí que se quería suicidar, lo primero fue pensar de dónde me agarraba y cómo se sentía el personaje para tomar esa decisión”, relató la actriz a El Espectador.

Sin embargo, esa no fue la única escena que más recuerda. Hay otra, más agradable, que le sacó muchas carcajadas. Se trata de la escena del baile del Pirulino, de Pedro Coral, que inmortalizó a Miguel Varoni.

“El baile del Pirulino me dejó loca. Hubo una escena de una fiesta donde cuadramos todo, pero no ensayamos la bailada. Cuando comenzamos a grabar y vi el baile, no sabía qué hacer, me daba mucha risa. Para el personaje le quedaba perfecto el baile. Me tocó aprovecharlo”, agregó.

Paula Dávila es interpretada por la actriz bogotana Sandra Reyes (Foto: Caracol TV)