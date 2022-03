La mexicana Mayeli Alonso, conocida por su matrimonio con el cantante Lupillo Rivera y su participación en el reality “Rica, famosa, latina”, tomó sus redes sociales para dar a conocer un desafortunado suceso que le marcó la vida. Si bien al inicio no brindó muchos detalles, no pasaron más de 48 horas para que se animará a contar cuándo y cómo ocurrieron los hechos.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido le contó a sus miles de seguidores que hace muchos años perdió un bebé, época en la que tenía una relación con el hermano de Jenny Rivera.

“En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeo y perdí a un bebé [...] He pasado cosas bien cabr**s”, expresó Mayeli, dejando sorprendidos a sus fanáticos.

La exesposa de Lupillo Rivera tiene 37 años (Foto: Mayeli Alonso / Instagram)

CUANDO MAYELI ALONSO PERDIÓ A SU BEBÉ POR UN GOLPE

Recientemente, Alonso decidió abrir su corazón y sincerarse con el público al contar que durante uno de sus embarazos fue víctima de violencia, lo que causó que el bebé que llevaba en su vientre falleciera. De haber nacido, este hubiera sido el segundo hijo de su matrimonio con Lupillo, con quien estuvo casada por 13 años.

“Estaba revisando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que no le he dicho a la gente, un día se los voy a platicar”, comentó.

¿Lupillo Rivera fue el responsable?

En un inicio muchos pensaron que el intérprete de “El moreño” era el causante de su pérdida; sin embargo, esto fue aclarado por Alonso, quien no solo negó dichas declaraciones, sino que también insistió en que fue su ex pareja quien la defendió múltiples veces.

Se trata de una Rivera

En conversaciones con el show “La mesa caliente”, la empresaria dio más información sobre su episodio de abuso y reveló que la responsable fue una mujer de la familia de su exesposo.

“No quiero decir el nombre, pero fue una mujer [...] Fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos”, Y sí fue algo muy fuerte, de hecho nunca había hablado así, solamente a la gente cercana”.

Debido a la cercanía que tenía esta mujer con su familia, decidió no levantar cargos y tratar de superar el evento, aunque le tardó mucho tiempo poder entender lo vivido.

¿Fue Karina Rivera?

Si bien Alonso y Karina Rivera tienen un oscuro pasado, Mayeli aclaró que no fue ella quien la atacó en esa ocasión, pues su enfrentamiento tuvo lugar años antes:

“No, no fue en esa pelea con su prima”[...] Esa pelea fue cuando falleció Jenni [Rivera], como al año”.