Loralie Henry de nueve años fue adoptada de un hogar de crianza por su maestra de segundo grado en La Verne, Los Ángeles (Estados Unidos). El acto de amor recorrió el mundo y lo comparan con la historia de la exitosa película Matilda de 1996.

Henry ingresó por primera vez en un hogar de acogida cuando tenía solo cuatro años. Apenas un año más tarde volvió a vivir con su madre biológica, pero a los seis estaba de vuelta en un hogar. Después de pasar 1.445 días en cuidado, Loralie fue adoptada por uno de sus antiguos maestros

“Estar en un hogar de crianza fue realmente aterrador. No sabía qué esperar en otros lugares así o qué me darían de comer”, contó Loralie a KABC-TV. Continúa diciendo: “Realmente no sabía qué hacer. Entonces pensé: “Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Hay alguien esperándome? Estaba muy asustada. Hasta que conocí a mi madre, mi maestra de segundo grado”.

Una docente de segundo grado se convirtió en la madre adoptiva de su alumna, tal cual la película de los 90. (Foto: ABC)

Loralie contó como fue ese mágico momento. “Ella me dijo: ‘Vas a venir conmigo’. Estaba tan sorprendida y feliz. Fue como un regalo temprano”, recuerda con emoción.

La maestra Zoe Henry

Zoe Henry es una maestra que no tenía intenciones de adoptar, pero asegura que esa idea cambió en el momento en que conoció a Loralie hace solamente dos años.

“Ella vino a mi clase y solo le eché un vistazo: sus pequeñas pecas, su pequeña marca de nacimiento. En el momento en que la miré dije: ‘Voy a adoptar a esta niña’”, relata, aunque revela que en un principio, iba a ser llevada por otra familia. Cuando no sucedió, suplicó a los trabajadores sociales que la dejaran adoptarla.

Así fue que dos días más tarde, Henry se mudó con Zoe. La docente afirmó que Loralie se había enfrentado a muchos obstáculos, pero que era una niña “valiente y fuerte”, y probablemente la persona más compasiva que conoció.

