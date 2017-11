Mateo Garrido Lecca es ingeniero civil de profesión pero comediante de vocación. Él prefirió abandonar esas jornadas de oficina de 9 a 6 de la tarde por sus funciones de stand-up comedy en las cuales el humor es su mejor forma de comunicar sus mensajes. “El humor es un estilo de vida y una manera de ver la cosas, es una postura frente a la adversidades”, dice.

Cuando baja del escenario, deja el micrófono y muestra su otra faceta: ser un hincha a muerte de la selección peruana.

Él es ‘futbolero’ y ese gusto por el balón lo ha impulsado a acompañar a la blanquirroja hasta a Ecuador, donde estuvo presente en el partido en el cual Perú le ganó 2-1 por primera vez a los norteños. Su felicidad fue inmensa. Sin embargo, cuando se enteró sobre el caso de Paolo Guerrero, sintió una pena “como si se tratara de un amigo que lo ves hundirse”, dice.

A sus 25 años recién cumplidos, viene dándose cuenta que en su deporte favorito, aún persiste un problema que lo sintió de cerca cuando una vez, le dijeron a su novia: ¿por qué ella va al estadio, si no es hincha de la selección? “Me parece una ridiculez que haya personas que piensan que las mujeres no merecen ir al estadio”, sentencia.

Mateo Garrido Lecca muestra su lado como hincha, como comediante y, sobretodo, como una persona involucrada en la lucha contra ese machismo que tanto daño le hace a nuestro país.

¿Qué opinión tienes acerca de que en el Perú hay demasiado machismo en el fútbol?

-Hay machismo en el Perú, y en el fútbol es un tema más sensible porque hay un cliché estúpido que dice que las mujeres no saben de fútbol. Me parece una ridiculez que haya personas que piensan que las mujeres no merecen ir al estadio. Recuerdo que fue una estupidez total cuando le dijeron a Ximena (Galiano) por qué ella va al estadio si no es hincha. Puede haber una gran cantidad de mujeres a quienes no les gusta el fútbol pero eso no quiere decir que el fútbol no sea para ellas.

(Twitter) (Twitter) (Twitter)

¿Cómo combatir eso?

-Yo tengo la ventaja de que tengo llegada con la gente a través de la radio o de las redes sociales. La gente que me sigue sabe que me gusta mucho el fútbol y eso me da un poco de respaldo porque me toman como referencia a la hora que quiera opinar sobre esto. Si yo tengo una vitrina y puedo educar a la gente en ese tema, bienvenido sea.

En una entrevista que Perú21 le hizo a Ximena Galiano , noté que es una chica consciente sobre este tema. ¿Has aprendido algo de ella en el tiempo que van juntos?

-Yo soy de una familia de hombres, estudié en un colegio de hombres no tengo hermanas y tengo pocas primas. Me crié en una cultura machista porque el Perú es así y uno, a veces, no ve tales actitudes como machistas porque las siente normales. Entonces, de ella he aprendido a respetar mucho más las diferentes formas de pensar y he podido notar con más claridad los peligros que ella corre cuando camina por la calle o solamente cuando opina. Estar con Ximena me ha hecho tener más de cerca este lado de violencia de género que yo no veía por vivir en un ambiente de puros hombres.

#PerúPaísDeVioladores

Galiano "De ella he aprendido a respetar mucho más las diferentes formas de pensar", dice Mateo sobre su novia. Galiano

¿Cómo tomaste el hashtag #PerúPaísDeVioladores?

-Para lo bueno, todos celebran y generalizan. Como cuando dicen, por ejemplo, “Perú, país de ajedrecistas o de surfers”. Pero para lo malo, todos se ofenden. Me pareció un hashtag que fue fuerte, pero fue necesario para que las personas se concienticen sobre este tema que ocurre mucho más de lo que uno pensaría.

Al dedicarse uno al stand-up comedy, ¿crees que a través del humor se puede enviar mensajes de concientización para las personas?

-De todas maneras. Nosotros, a través del humor, podemos canalizar mensajes que planteen temas sobre la mesa y puedan dejarte pensar algo. Si yo puedo tocar temas sensibles para la gente, como por ejemplo el aborto o la violencia de género y logro que deban sentirse incómodos para después aligerar el momento con risas, qué mejor que eso.

Entiendo que estudiaste ingeniería, ¿cómo diste el salto a la comedia a través del stand up comedy?

-Yo no estudié Comunicaciones porque no me gusta ni leer ni escribir. No le he cogido el gusto todavía. . Y no estudié Artes porque en su momento jamás fue mi opción. Entonces, opté por ingeniería y en cuarto o quinto ciclo, el el stand up como un hobby en diciembre de 2011. Pero luego de cuatro o cinco años, me empecé a dar cuenta que había un camino aquí. Hasta marzo de este año trabajé en ingeniería.

¿Qué te motivó a dedicarte 100% a la comedia?

-Trabajaba como ingeniero civil pero siempre a la par hacía mis shows. Y fue recién este año en que me di cuenta que sí tengo una carrera aquí gracias a un unipersonal donde llegaron 800 personas. Este fue el punto de quiebre para dejar la ingeniería y decidir darle todo el empuje a la comedia.

¿Cómo es el humor en Perú? ¿Qué lo caracteriza?

-Estamos acostumbrados al humor denigrante, a ese humor del golpe y de las ‘chapas’ que le ponen a uno. Todos disfrutan, menos ese uno. Y creo que el stand-up tiene un humor diferente, sin ser superior. La gente lo acepta más porque no hay que ser agresivo sin reírnos a costa de otras personas.

¿Qué es para ti la comedia?

-El humor es un estilo de vida es una manera de ver la cosas, es una postura frente a las adversidades. Tú decides si quieres ser un deprimido en la vida o decides darle la vuelta y reírte de los problemas. Yo quisiera que se me reconozca como comediante porque es a eso a lo que me quiero dedicar ahora. Todo lo que sea que haga, siempre estará ligado al humor.

“Nos llevó al repechaje, nos toca llevarlo al mundial.”



Nada más cierto. Estamos contigo Paolo. #TodosSomosPerú — Mateo Garrido Lecca (@mateoglg) 3 de noviembre de 2017

Como hincha acérrimo de la blanquirroja, ¿cómo has tomado el caso de Paolo Guerrero?

-A mí me afectó. Me dio más pena por él que por la selección. Yo a Paolo le agarré mucho cariño en el momento que pasó de ser un jugador que hacía berrinche y se descontrolaba, a ser alguien que ahora lidera a un grupo de jugadores, tal vez, menos mediáticos. Tengo una empatía con Paolo que me hizo sentir mal porque es como si fuera mi amigo. Es como ver a tu amigo hundirse.

¿Qué opinas sobre las bromas y memes que aparecen en redes sociales sobre lo ocurrido con Paolo Guerrero? ¿Cabe una crítica por ser un tema sensible?

-Sé que hay memes, sé que hay chacota, pero es parte de la liberación del momento. Creo que hay hiper sensibilidad en las redes sociales. Ya nada se puede opinar, nada se puede comentar porque todo es ofensa. Pero si sale un meme, que la gente entienda que es un meme. Tomar a la ligera este tema sería acusar a Paolo sin buscar fuentes o decir que su familia es familia de narcotraficantes.

¿Cómo definirías al hincha peruano?

-Es muy pasional. Se deja llevar por el momento. Me encantaría que sea un poquito más caliente a la hora de estar en el estadio. Son pocos los que realmente viven en la tribuna la manera en cómo debería vivirse. No exijo que todos canten pero me gustaría que la gente se sepa más barras.