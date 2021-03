Han pasado 21 años desde el estreno de “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana más exitosas de todos los tiempos, pero aún sigue dando de qué hablar tras su llegada al catálogo de Netflix. La ficción creada por Fernando Gaitán nos regaló inolvidables momentos y pintorescos personajes que hasta hoy son recordados con mucho cariño. Uno de ellos fue Jenny García, conocida como “La Pupuchurra”.

La actriz colombiana Martha Isabel Bolaños fue la encargada de darle vida a este personaje, que se caracterizaba porque utilizaba su belleza y sensualidad para conseguir sus caprichos. Ella fue una de las modelos de Hugo Lombardi, siempre estaba en conflicto con doña Sofía en Economoda y se ganó la enemistad del ”cuartel de las feas”.

La actriz saltó a la fama gracias a este personaje, así que le abrió las puertas al mundo de la actuación, pero también la llevó a vivir experiencias únicas, así que durante un Instagram Live con el periodista panameño Carlos Calderón, la actriz Martha Isabel Bolaños, contó una historia poco conocida que involucra a Michael Jackon y Chris Tucker.

LA PUPUCHURRA Y SU EXPERIENCIA CON MICHAEL JACKSON Y CHRIS TUCKER

En medio de la conversación, el periodista le preguntó a la actriz por aquella ocasión cuando un artista le dijo que en el mismo lugar estaba Michael Jackson, a lo que artista colombiana se sonrió y se dispuso a contar esa anécdota.

“El actor que quedó flechado con esta belleza latina fue Chris Tucker (el actor de Rush Hour, ‘Una pareja explosiva’ en latino). Yo le gusté, él vino y seguramente le dijo a Michael Jackson que lo ayudara porque me quería conocer; me dijo que Michael me quería conocer, le dije que fuéramos y estuve con él en su habitación, conversamos algo, me invitó a ‘Neverland’, me echó muchas flores; él quería que yo me cuadrara con Chris pero cuando él quiso concretar yo no quería”, comentó Martha Isabel.

Desde ese momento, la amistad con Chris Tucker continuó hasta el día de la muerte del ‘rey del pop’ fue la última vez que habló con el reconocido actor de Hollywood.

También, habló de Michael Jackson y describió cómo fue que lo vio cuando llegó a su habitación.

“Estaba vestido con un saco de playboy morado, tenía una barriguita chiquita, zapatos de charol y era un poco más alto que yo, con una voz dulce”.

Por último, dijo que lo máximo que llegó con Chris Tucker, quien la pretendía, fue darse un beso.

“Chris estuvo en Cartagena y fuimos a una fiesta espectacular en Bogotá, luego lo dejé en hotel y él me dijo que subiéramos, le dije que no, entonces me preguntó si tenía novio, yo no tenía pareja pero le dije que sí, así que me pidió un beso y le di un piquito para dejarlo contento”.