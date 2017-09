Este martes 19 de setiembre todos los fans de Maroon 5 tendrán la oportunidad de ver a Adam Levine nuevamente en tierras peruanas, cuando la banda norteamericana brinde su concierto en el Estadio Nacional.

Esta es la segunda vez que Maroon 5 llega al Perú. Recordemos que la banda ya se presentó en 2012 en el estadio Monumental.

Para ir calentando motores de lo que será uno de los conciertos más importantes de este año, a continuación te dejamos diez razones (canciones) para amar a Maroon 5:

Maps

The sun

Makes me wonder

Sweetest goodbye

Misery

Sunday morning

Moves like Jagger

This Love

One more night

She will be loved