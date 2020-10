“María la del barrio” fue una de las telenovelas mexicanas más exitosa de los años 90 y de esta historia, el personaje de Soraya Montenegro, se convirtió en uno de los más icónicos de la pantalla chica. Ya han pasado 25 años desde que se estrenó este melodrama y los televidentes aún recuerdan la maravillosa actuación de una joven Itatí Cantoral .

Con a penas 20 años, la actriz mexicana se tuvo que poner en los zapatos de la antagonista del remake de “Los ricos también lloran” y le tuvo que hacer la vida imposible a los protagonistas que eran Fernando Colunga y Thalia.

No cabe duda que este personaje le hizo ganar una gran reconocimiento a nivel mundial, ya que Soraya Montenegro era una gran antagonista. Sin embargo, la escenas que es muy recordada y pasó a la posteridad fue la que protagonizó al lado de Alicia y Nandito, personajes interpretados por Yulianna Peniche y Osvaldo Benavides, de donde salió la famosa frase ‘maldita lisiada’.

Desde aquel momento, esta frase se sigue usando para parodias, memes y diversas publicaciones que se han vuelto viral a través de las redes sociales, así que en esta nota te vamos a contar cómo es que nació ‘maldita lisiada’.

¿CÓMO NACIÓ LA FRASE MÁS FAMOSAS DE SORAYA MONTENEGRO?

Ya han pasado 25 años desde que la telenovela se emitió y esa famosa escena sigue estando en la mente del público, donde Soraya Montenegro le grita a la adolescente 'maldita lisiada’ y la tira de la silla de ruedas.

Yulianna Peniche, la recordada ‘Alicia’ recuerda con cariño a su personaje y asegura que no le molesta que la llamen con ese apodo.

“Cómo me va a causar algún problema si la gente se acuerda de mí, fue mi quinta telenovela, para mí al contario, es un honor que la gente me tenga tan presente porque la verdad es que nunca se les va a olvidar […] Hasta que sea viejita voy a ser ‘la malditita lisiada’”, dijo a los medios de comunicación.

La actriz de 39 años ha confesado que disfruta cada vez que ve la escena: “Me ataco de la risa porque es totalmente melodramática, un drama total y lo recuerdo con mucho cariño”.

Además, reveló el nombre de la verdadera autora de la icónica frase: “La inventó Itatí Cantoral, pero yo siempre voy a ser ‘la maldita lisiada’, ¿qué te puedo decir?”.

MALDITA LISIADA ES UNA FRASE INTERNACIONAL

Tanto fue el éxito de la frase que Itatí Cantoral fue invitada a la famosa serie de “Orange is the new black” a participar en un promo en donde tuvo la oportunidad de decir en más de una ocasión la frase.

De acuerdo con los reportes, la actriz que encarnó a Silvia Pinal en su bioserie continúa cobrando regalías por la famosa frase de “María la del barrio”.

En redes sociales circulan varios memes protagonizados por Itatí Cantoral y Yuliana Peniche.

