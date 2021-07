La sensacional actriz María Félix es una gran representante del cine mexicano. Con una sorprendente capacidad actoral e indiscutible belleza, la estrella de todos los tiempos destacó en cada una de las producciones que participó, por lo que hoy es considerada un ícono internacional.

MÁS INFORMACIÓN: La historia detrás de la gran atracción entre Andrés García y María Félix

En 1960 fue la cuarta mujer más fotografiada del mundo, solo después de Marilyn Monroe, Sofía Loren y Marlene Dietrich. Y es que esta mujer tenía una personalidad cautivadora e imponente que la catalogó como ’'un ser monstruosamente perfecto’', según Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo.

A pesar de haber dejado este mundo hace casi 20 años, María Félix continúa presente a través de sus trabajos y curiosas declaraciones en diversas entrevistas. Justamente un video en el que habla sobre los motivos por los que nunca participó en una producción de Hollywood, está dando qué hablar en redes sociales.

¿QUÉ DIJO MARÍA FÉLIX?

La intérprete de ’'Una mujer sin alma’' reveló por qué prefería hacer cine en México y Europa, mas no en Estados Unidos. Sentada en un trono digno de la reina que era, la actriz declaró en dicha entrevista que no participó en films americanos porque los personajes no estaban a su altura:

“Yo no fui de hacer películas americanas, no porque yo no quise, sino porque ellos no me ofrecieron algo tan interesante como yo hubiera querido”.

Así mismo, señaló que no necesitaba esos roles pues tenía mejores propuestas esperando por ella, como prueba de eso tiene una extensa lista cinematográfica que la respalda: “Me ofrecieron papelillos, y yo no quería papelillos, porque los grandes papeles los tenía yo en mi país y en Europa. Y papelitos, hacer de india ahí nada más no, nunca me gustó”.

¿CÓMO MURIÓ MARÍA FÉLIX?

Félix falleció a los 88 años de edad debido a una insuficiencia cardíaca. La también cantante se encontraba durmiendo y su cuerpo fue descubierto casi nueve horas después del suceso, el 8 de abril de 2002. Se le realizó un homenaje en el Palacio de Bellas Artes y fue enterrada en una tumba familiar en el Panteón Francés, en Ciudad de México.