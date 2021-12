La recordada periodista María Celeste Arrarás quien se hizo conocida por haber conducido durante varios años el noticiero “Al rojo vivo” se despidió del programa en agosto del 2021 generando la tristeza de sus seguidores que la calificaron como una persona transparente. Sin embargo, otro de los episodios complicados por los que atravesó la mujer de prensa fue en una navidad.

“Al rojo vivo” era un programa muy sintonizado en los Estados Unidos y en algunos países de América Latina y se transmitía a través de Telemundo. La presentadora era María Celeste Arrarás quien a inicios de agosto del 2021 se despidió de ese espacio sorprendiendo a todo el mundo.

María Celeste Arrarás es una de las personalidades más reconocidas de la televisión hispana en Estados Unidos (Foto: Instagram/María Celeste Arrarás)

Pero la periodista también ha revelado detalles de su vida privada que nadie conocía como cuando pasó una mala navidad, pues, le tocó vivir uno de los más complicados episodios en su vida sentimental.

CUANDO EL ESPOSO DE MARÍA CELESTE ARRARÁS LA DEJÓ EL MISMO DÍA DE NAVIDAD

En el marco de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo la periodista decidió compartir con sus miles de seguidores y fans algunas experiencias de su vida mediante su blog llamado “Así lo veo... Reflexiones de María Celeste”.

Entre las primeras líneas del artículo señala que no le gusta el Día de San Valentín al igual que todos los 31 de diciembre (Año nuevo).

“Podría decirles como excusa que ese último día del año me recuerda cuando el padre de mis hijos me dejó en plena Navidad por otra mujer y regresó a casa el 31 de diciembre”, señaló.

Pero eso no fue todo. Arrarás continua su relato señalando que ella pensó que su pareja llegaba arrepentido pero grande fue su sorpresa cuando le dijo que solo fue de pasada “a buscar calzoncillos porque esa noche iba de fiesta con ella”.

Por casi 20 años, María Celeste Arrarás fue la cara de “Al rojo vivo” (Foto: Instagram/María Celeste Arrarás)

¿CÓMO AFECTÓ ESTA SITUACIÓN A MARÍA CELESTE ARRARÁS?

Todos pensarían que tal situación la dejó marcada para siempre a la periodista; sin embargo, tal y como ella lo menciona en su publicación; esto no fue así, pues, si bien eso es algo doloroso el hecho es que simplemente a ella no le gusta los 31 de diciembre desde mucho antes debido a que esa época le genera gran melancolía.

“Ese día sólo pienso en el pasado, en las personas queridas que ya no están entre nosotros, en amores que no pudieron ser, en épocas que fueron y ya no son. Por eso no soy de meterme en fiestas para despedir el año”, dijo.

En otro momento también mencionó algunos hechos que realizó como parte de la despedida del año y darle la bienvenida al año entrante. En una de esas ocasiones la pasó junto a su novio en San Francisco (Estados Unido) quien la llevó vendada a su camioneta al tope de una montaña para esperar las 12 de la noche.

EL DESEO DE MARÍA CELESTE ARRARÁS PARA EL 2022

La periodista aprovechó la ocasión para despedir el 2021 y saludar a todos sus seguidores y fans mediante su publicación donde espera que el nuevo año sea mejor que los anteriores y que todo lo que desean se haga realidad.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE MARÍA CELESTE ARRARÁS

Premio Emmy 2005.

Premio Silver Circle de la National Academy of Television Arts and Sciences,2013.

Premio Emmy al equipo del Noticiero Telemundo 2014 y 2016.

Premio de Excelencia en la Televisión Hispana, revista Broadcasting & Cable y Multichannel News, 2013.

Paseo de los Grandes en la Ciudad de México, 2003.

Mejor periodista dedicada en hacer el bien a través de las redes sociales, LATISM, 2013.

Premio Tu Mundo, 2013.

Premio de Personas por el Trato Ético de los Animales, 2001.

Premio Génesis de la National Ark Trust Fund, 1999.

El Acuario de la bahía de Monterey la nombró “Héroe del Medio Ambiente”, 2009.