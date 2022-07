Marc Anthony ha estado llevando su gira “Viviendo” por toda Europa, junto a su novia Nadia Ferreira, quien deslumbró a todos con los vestidos que utilizó en cada país que visitó. Tras realizar varios conciertos, el intérprete de “Valió la pena” está descansando en su lujoso apartamento en Miami, un exclusivo inmueble que ha despertado la curiosidad del público.

El nuevo hogar del salsero está en el famoso edificio One Thousand Museum, uno de los más fotografiados en la urbe del sur de Florida. En esta espectacular casa se encuentra Marc Anthony luego de 38 días de intenso trabajo, como parte de su gira “Viviendo”, que lo llevó a numerosas ciudades europeas.

“Cuando vuelves a casa después de 38 días de dar todo lo que tienes. Pase lo que pase. ¡¡¡Sooooooo bendito!!! Y al equipo... no los cambiaría por nada del mundo. Si no sabéis nada de mí me voy a dormir”, afirmó el artista en su cuenta de Instagram donde compartió una foto de la espectacular vista que tiene el inmueble. ¿Cómo es por dentro el apartamento de Marc Anthony? Aquí te lo contamos.

Marc Anthony ha estado llevando su gira “Viviendo” por toda Europa (Foto: Marc Anthony/ Instagram)

¿CÓMO ES EL APARTAMENTO DE LUJO DE MARC ANTHONY EN MIAMI?

Marc Anthony se compró un nuevo departamento que está ubicado en el famoso edificio One Thousand Museum, uno de los más fotografiados en la urbe del sur de Florida. El inmueble tiene una de las mejores vistas de la Bahía de Biscayne y el downtown de Miami.

El nuevo hogar del cantante salsero está diseñado por la arquitecta britanicoiraquí Zaha Hadid, tiene la particularidad de que su estructura exterior parece un exoesqueleto, esto da la impresión de que está cubierto por una armadura.

La vista del nuevo departamento de Marc Anthony, ubicado en el famoso edificio One Thousand Museum (Foto: Marc Anthony/ Instagram)

El apartamento de Marc Anthony tiene cinco habitaciones y siete baños. Posee una amplia vista del mar y la ciudad, lo que parece perfecto para el nido de amor que tiene el cantante de 53 años con la modelo paraguaya de 23.

El inmueble tiene 8,400 pies cuadrados en “One Thousand Museum”. Se trata de uno de los más lujosos de Miami, que cuenta con un helipuerto.

Nadia Ferreira en el inmueble de 8,400 pies cuadrados de Marc Anthony (Foto: Marc Anthony/ Instagram)

¿Cómo se realizó la compra del apartamento de Marc Anthony?

Marc Anthony compró el apartamento en efectivo por $11 millones y meses después pidió un préstamo de $7 millones.

La compra del apartamento se hizo a nombre de un fideicomiso de propiedades controlado por Charles Koppelman, director ejecutivo de C.A.K Entertainment, según indicó el portal de bienes raíces The Real Deal.

Cabe señalar que la misma compañía está en los documentos de venta del antiguo inmueble de Anthony, que el cantante había comprado en el 2018 a una de las herederas de la Bacardí.