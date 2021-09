¿Cómo Marc Anthony dejó de ser tartamudo? El cantante de origen puertorriqueño es uno de los grandes exponentes de la salsa. Su forma de cantar y su presencia en el escenario, con temas como “Y hubo alguien” o “Vivir mi vida”, lo han posicionado como uno de los artistas más seguidos y queridos del género. Sin embargo, el exesposo de Jennifer Lopez tuvo una dura lucha contra la tartamudez.

El también compositor acaba de cumplir 53 años el 16 de setiembre. Marc nació en Nueva York, Estados Unidos, por lo que el español no fue su lengua materna. Sin embargo, lo aprendió y gran parte de su popularidad se debe a sus interpretaciones en dicho idioma.

La vida de la estrella, ante la fecha de su cumpleaños, ha sido repasada por sus seguidores. Pero lo que pocos saben es que el protagonista de “El cantante” fue tartamudo. Dicha condición la tuvo, sorbe todo, en la niñez y su adolescencia.

Marc Anthony, en varias oportunidades, ha contado lo que hizo para superar ese estado que no le permitía comunicarse de la manera más adecuada. El artista contó que hasta no podía pedir una hamburguesa. Así fue la historia del salsero con la tartamudez.

El cantante de salsa Marc Anthony recibió un récord Guinness por ser el artista masculino más galardonado de los Premios Lo Nuestro. (Foto: Marc Anthony / Instagram)

¿CÓMO MARC ANTHONY SUPERÓ LA TARTAMUDEZ?

El cantante Marc Anthony reveló a “Univisión” que el canto le sirvió para supera su tartamudez que sufrió desde niño. “Yo era tartamudo, me costaba mucho, mucho hablar cuando niño y cuando cantaba se me quitaba. Empecé a cantar con papi a los tres años”, dijo el artista.

Contó que fue importante ver que su familia, al escucharlo cantar, le dijera que era su orgullo. Eso le ayudó a tomar más confianza y así dejar atrás esa condición. “Era tartamudo, en mi niñez me crie tartamudo, me costaba mucho decir las cosas más sencillas, pero cuando cantaba se me quitaba, eso para mí fue un santuario, en donde yo me escondía”, contó en otro momento.

De esta manera, Marc reafirmó que le tiene mucho respeto a la música, porque le entregó una nueva forma de afrontar la vida. Por ello, se tomó mucho tiempo en sacar nuevas composiciones y discos porque siente que debe entregarlo todo al momento de crear.

“Le tengo respeto a lo que es el arte de la música y me dio vida, mi forma de expresarme cuando ni podía pedir una hamburguesa o lo que sea. La música cambió mi vida para siempre y no fue por ser famoso, fue por necesidad. Terminé protegiendo mi arte, lo que Dios me dio, por eso cada disco, cada letra, cada arreglo parecen diez años porque le tengo que entregar lo que me ha dado a mí, una vida”, agregó.

¿CUÁL ES LA CANCIÓN MÁS CONOCIDA DE MARC ANTHONY?

El tema más escuchado de Marc Anthony es “Vivir mi vida”, canción que apareció en 2013 y que ha superado el billón de reproducciones en YouTube. Es una de las que más popularidad tomó al momento de aparecer y también la que se mantiene como de las más vigentes en las plataformas de 2021.

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON MARC ANTHONY Y JLO?

Marc Anthony y Jennifer Lopez se enamoraron cuando trabajaron en la canción “Sway” de la película “Shall We Dance?”. Después, se casaron el 5 de junio de 2004 y JLO dio a luz a sus mellizos el 22 de febrero de 2008. Sin embargo, la relación se volvió “insostenible” y la pareja anunció su divorcio, que se concretó el 9 de abril de 2012.

