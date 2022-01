La famosa y controversial Manelyk González ha causado una vez más noticia tras su presentación en el programa de televisión “De primera mano”, donde habló sobre el giro radical que dio su vida al participar en el reality de MTV, “Acapulco Shore”.

Debido a que en los últimos meses cobró nuevamente relevancia la relación que tuvo con ‘El Pistache de la Unión Tepito’, el conductor del show, Gustavo Adolfo Infante, no pudo evitar hacerle preguntas sobre el tema, causando que la influencer revele detalles inéditos de su extinto romance.

“No sé hace cuanto detuvieron a una persona que tenía el sobrenombre de Pistache, y que dicen era el líder de la Unión. ¿Tú lo conociste?”, preguntó el periodista, a lo que Mane respondió: “Ese tema ya lo hablé 83 mil veces porque fue hace más de una década. O sea, a mí me gustaría tener una bolita de cristal para saber el futuro y decir: ‘No seas tonta, no te juntes con ese’, lamentablemente no la tengo”.

El hombre que conquistó a la entonces desconocida Manelyk fue “El Pistache”, un bandido que hoy se encuentra tras las rejas (Foto: Manelyk Gonzalez/ Instagram)

MANE Y EL PISTACHE ESTUVIERON JUNTOS ANTES DE QUE ESTE CRECIERA EN LA ORGANIZACIÓN

Durante la entrevista, la ex acashore expresó que cuando conoció a David Garcia e inició su relación, él se dedicaba a otra cosa y no tenía la relevancia que llegó a alcanzar dentro de la organización: “Era cero menos cero. Fue hace doce años”.

¿CUÁLES ERAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZABA EL PISTACHE?

David García Ramírez, quien se desempeñó como operador de la organización Unión Tepito, tras la salida del líder Roberto Mollado, más conocido como “El Betito”, se encargaba de extorsionar a dueños de restaurantes, clubes nocturnos y cualquier otro tipo de empresarios, así como estuvo vinculado a una red de trata de mujeres. El Pistache se encuentra actualmente en prisión, mientras continúa su proceso por actividades de delincuencia organizada.

MANELYK NO CRECIÓ EN TEPITO

Con el fin de aclarar los rumores sobre la zona donde se crió, Mane señaló que no creció en la cuna del grupo delictivo de su ex pareja, tal como muchos piensan, incluido Gustavo Adolfo Infante. “Yo soy de Coapita la bella, me la vivía en Galerías Coapa. (…) No sé por qué dicen eso”, finalizó la joven mexicana.