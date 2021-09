Manelyk González, mejor conocida como Mane, y el cantante Jawy Mendez, conocido como Jawy, fueron la pareja más famosa de “Acapulco Shore”, programa de MTV donde se hicieron conocidos. La pareja de mexicanos tuvo un intenso romance que estuvo lleno de controversias que han dado de qué hablar.

Jawy y Manelyk se conocieron en Acapulco Shore y fueron pareja durante las primeras temporadas, luego terminaron y volvieron en 2019. Sin embargo, fue en la temporada 7, que se transmitió en 2020, donde su relación se volvió aún más fuerte, al punto en el que se comprometieron en una fiesta privada en compañía de sus amigos shore.

Durante su larga relación, Manelyk y Jawy han decidido terminar un par de veces y actualmente están alejados ya que decidieron terminar la relación, pero no se habían revelado las razones que los llevaron a tomar esta decisión. Hasta ahora que Mane entró al programa “La casa de los famosos”, donde la joven contó toda la verdad y aquí te contamos los detalles.

¿POR QUÉ MANE Y JAWY SE SEPARARON?

Jawy y Manelyk fueron una de las parejas más populares de “Acapulco Shore”. Durante el popular programa de MTV protagonizaron un intenso romance que estuvo lleno de polémicas y algunos altibajos. Sin embargo, luego de más de dos años de relación, la historia de amor llegó a su fin.

Las especulaciones de su rompimiento iniciaron en julio de 2021 cuando Jawy, a través de su cuenta de Twitter, comenzó a escribir una serie de tuits en los que señalaba que se encontraba pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“Yo quería pero no se pudo y hay ciertas cosas importantes de la vida que no basta con que tú las quieras… Confío en la guía de Dios, confío en que todo ahí dentro se repare. Recuerda que aquí seguiré para cuándo eso suceda porque SUCEDERÁ… Para mi más grande amor”, escribió en su cuenta de Twitter.

Estas publicaciones incrementaron los rumores de la ruptura de la pareja, que se había comprometido en 2020 anunciando que se casarían. Sin embargo, esto nunca llegó a ocurrir. Lo cierto es que en ese momento nadie sabía la razón por la cual Jawy y Manelyk habían decidido separarse.

Ahora que Mane entró al programa “La casa de los famosos” se pudo conocer la verdad. La influencer mexicana se sinceró sobre la ruptura de su relación y los motivos que la llevaron a alejarse de Jawy.

En charlas con Celia Lora, quien también estuvo en ‘Acapulco Shore’ y conoció de cerca a los integrantes de dicho programa, Mane decidió revelar cuáles eran las peleas que ambos solían tener durante el tiempo que vivieron juntos.

“Sus reclamos eran ‘pues es que a mí me gusta tener la cama tendida cuando llego a mi casa’, ah pues entonces tiéndela. A veces me decía ‘¿Sabes que hay en la alacena?’ y yo le decía ‘No, porque trabajo todo el día, porque pago para que vengan a hacer y no me interesa saber qué hay en la alacena’. Esos eran sus reclamos”, le contó Mane a Celia Lora en el programa de Telemundo.

Según la joven, Jawy quería tenerla como una sirvienta en la casa, algo que no le gustó. Mane aseguró que sus pretensiones no eran tan altas. “Yo quería una familia, un novio, algo así normal, sencillo”, agregó.

Pero, aunque estas peleas ya afectaban la relación, el punto de quiebre de la relación fue una infidelidad por parte de Jawy y el encubrimiento de los demás integrantes de “Acapulco Shore”.

Mane confesó que a muchos de sus compañeros de “Acapulco Shore” los dejó de considerar sus amigos porque le tapaban y sabían de las infidelidades de Jawy. Incluso, uno de ellos se lo habría confesado.

“Yo hable con Jey (mejor amigo de Jawy) otro día. Yo le dije: ‘No sabes todas las cosas que hizo tu amigo. Tengo videos, fotos, mensajes, tengo todo’ ¿Y sabes qué me dijo el idiota? -le dice a Celia Lora- ‘Pues sí, ya sé, yo también vi’. De su propia boca”, contó la joven.

Por este motivo, Mane aseguró que las personas que la han acompañado los últimos 10 años de su vida ya no tienen el mismo valor para ella. La joven se mostró convencida de no volver a retomar ningún vínculo con Jawy.