El actor de telenovelas Omar Yubeili, reconocido por su participación en “Mañana es para siempre”, sufrió quemaduras en su rostro a causa de una explosión por gas. El también cantante tuvo que ser internado en un hospital y ser intervenido quirúrgicamente.

Omar Yubeili angustió a sus seguidores al aparecer con la cara llena de vendas. A través de su cuenta de Intagram, el actor de 25 años contó los momentos de angustia y terror que vivió tras sufrir un accidente por dejar abierta la llave del gas en su casa.

Aunque no mencionó cuándo ocurrió el accidente, desde el pasado 20 de octubre Omar Yubeili compartió algunas imágenes de su rostro cubierto de vendas. El actor de “Mi Corazón Es Tuyo” está siendo atendido en un nosocomio luego de ser sometido a una cirugía para que le fuera injertada piel en las lesiones.

Además de actor, Omar Yubeili también es cantante y en 2016 lanzó su primer tema musical "Wifi" en colaboración con el influencer Roger González (Foto: Omar Yubeili/ Instagram)

OMAR YUBEILI, EL ACTOR DE “MAÑANA ES PARA SIEMPRE” QUE SE QUEMÓ LA CARA POR DEJAR LA LLAVE DEL GAS ABIERTA

“Se me adelantó el Halloween y me lleve un susto cabr***n!!! Fue mi culpa, deje una llave de gas abierta casi nada y con eso, bastó para que pasara esto!”, escribió Omar Yubeili junto a una serie de fotografías en donde muestra su rostro lleno de vendas, contando los detalles del accidente que sufrió por dejar abierta la llave del gas en su casa.

Yubeili aseguró que lo que más le preocupaba era cómo quedaría después de la recuperación, pues por su profesión es indispensable mantener su imagen.

“Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura (y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas) el p*nche miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil!”, continuó narrando en su publicación.

Omar Yubeili, reconocido por su participación en “Mañana es para siempre”, sufrió quemaduras en su rostro a causa de una explosión por gas (Foto: Omar Yubeili/ Instagram)

El actor de “La Rosa de Guadalupe” utilizó su cuenta de TikTok para compartir algunos videos donde mostró cómo toda su cara fue cubierta por vendajes después de haber llegado de emergencia a un hospital.

Yubeili explicó que tuvo que entrar a quirófano para que le fuera injertada piel en la cara y en ese momento no podía mostrar cómo se veía sin los vendajes. Después, estuvo sometido a tratamientos faciales.

En la última de sus fotos mostró que su recuperación ha sido exitosa y su piel tiene una mejor apariencia. Además, Yubeili dijo que los cuidados para salir siguen siendo extremos, pues tiene que cubrirse completamente el rostro para que los rayos del sol no lastimen su sensible piel.

Omar Yubeili tuvo que ser sometido a una cirugía para que le fuera injertada piel en las lesiones (Foto: Omar Yubeili/ Instagram)

Finalmente, agradeció a las personas que se han preocupado por él desde que dio a conocer el accidente que sufrió y dijo que se siente agradecido de que no haya sido peor.

“Gracias a todos por sus mensajes por preocuparse! Estamos sanando Dios me cuido de algo que pudo haber estado mucho peor!”, escribió al final de su mensaje.