¿Maluma en dúo en vez de solista? ¿Te lo imaginas? Esta fue la primera posibilidad que pasó por la cabeza del cantante colombiano antes de iniciar su carrera y soñar con convertirse en el ídolo que es hoy en día. Su camino no ha sido fácil: para llegar a donde está ha tenido que hacer sacrificios, aunque eso signifique que haya tenido que dejar un amigo de la infancia atrás.

Maluma, a sus 27 años, se describe como una persona muy disciplinada y puntual, lo que le ha servido para ser uno de los cantantes de reguetón y trap latino más reconocidos a nivel mundial. Pero, ¿a quién tuvo que dejar para poder seguir creciendo?

¿POR QUÉ MALUMA DEBIÓ DEJAR ATRÁS A UN AMIGO PARA AVANZAR EN SU CARRERA?

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, reveló en “En Diálogo con Longobardi” de la cadena CNN en Español, que al inicio de su carrera había pensado en crear un dúo y no ser solista.

Ese sueño lo iba a realizar con un amigo de su infancia de su natal Medellín y ya tenían planeado grabar un sencillo. El intérprete, de 27 años, explicó, sin embargo, que la falta de disciplina de quien sería su pareja sobre el escenario, que llegó tarde su primera grabación, lo llevó a luchar por su sueño en solitario.

El cantante detalló que grabó su primera canción sin él, cambiando completamente el plan inicial, para el cual una tía le había pagado las horas en el estudio de grabación.

“El primer día que iba a grabar la canción, debía estar a eso de las 5 de la tarde, yo soy muy cumplido, exageradamente cumplido. Llegué a las 5 y los productores aún no llegaban. Me quedé sentado esperando en la acera hasta que llegaron (los de producción) y eran las 5.30 de la tarde y el loco (el amigo) no llegaba y el estudio cobraba. Empecé a grabar la primera canción sin él. Yo le dije a ellos: ‘lo siento, yo tengo que empezar a grabar, yo voy a empezar a grabar sin él. Llegó a las 5.45 de la tarde y grabamos la segunda canción”, contó Maluma sobre el anécdota.

El cantante se dio cuenta que la falta de disciplina y profesionalismo de su compañero serían un futuro problema en su carrera. “Yo le dije ‘te quiero mucho, muchas gracias por motivarme a estar acá. Pero yo tengo códigos y uno de ellos es la disciplina, y me acabas de llegar tarde. Y eso muestra que no vamos a tener una muy buena vida o carrera de dúo”, contó el intérprete de “Felices los 4″. De esta manera, el colombiano decidió disolver su dúo y dejar atrás a su amigo, lo que a todas luces fue una buena decisión.

¿QUIÉN ES MALUMA?

Maluma, a sus 27 años, disfruta el éxito a plenitud. Es una de las celebridades colombianas con mayor aceptación, con más de 58 millones de followers en Instagram. “Magia” es el primer álbum del cantante colombiano y fue publicado oficialmente el 7 de agosto de 2012 por la discográfica Sony Music Latin. Este 2021 tiene 11 nominaciones para los premios Billboard.