La telenovela “Sin tetas sí hay paraíso” fue durante muchos años una de las producciones más vistas en varios países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, entre otros. El gran éxito de Telemundo también se debe al gran papel que realizaron los actores como el caso de Majida Issa.

Precisamente, Majida Issa es una actriz quien se hizo muy famosa al dar vida al personaje de “La diabla” durante tres temporadas de la producción de Telemundo “Sin tetas sí hay paraíso”.

Majida Issa se encargó de confirmar su salida de telenovela. En ese sentido, indicó que “ya se está planeando la nueva temporada, pero tengo claro que solo voy hasta esta (tercera temporada)”. Fue lo único que dijo la colombiana en 2018 en una entrevista con TV y Novelas, cuando despidió de su personaje.

Majida Issa interpretó a Yesica Beltrán "La Diabla" desde el 2016. (Foto: Majida Issa / Instagram)

Sin embargo, pasó un año para que la actriz revelara los verdaderos motivos de su renuncia a “Sin senos sí hay paraíso”.

En 2019, Issa dio detalles de ello en una entrevista con la revista Vea. Allí precisó que “hay ciclos que se cumplen y siempre he creído que mi objetivo y respeto son hacia el televidente. La historia dio un montón de giros y sentía que había cumplido esa etapa”.

“Los personajes son míos hasta el momento que se cuenta una historia y tengo qué aportarle. Cuando ya siento que no tengo más qué darle, me despido feliz”, agregó la actriz que dejó claro en la conversación que nunca ha trabajado por trabajar.

POR QUÉ LA HERMANA DE MAJIDA ISSA TUVO QUE REEMPLAZARLA EN “SIN TETAS SÍ HAY PARAÍSO”

Si bien el papel de “La diabla” la hizo muy famosa a Majida Issa hubo ocasiones en que su hermana, Jordana Issa, tuvo que reemplazar a la verdadera actriz. Esto ocurría cuando Majida Issa, en su personaje, tenía que aparecer con el rostro quemado.

“Fue muy duro y me asusté mucho (…) Majida me dijo ‘por fa yo confío ciegamente en ti y sé que lo puedes lograr porque más o menos somos parecidas’ y yo decía ‘ay Dios Santísimo en qué me metí’”, indicó Jordana Issa a People en español.

Jordana resalta que su hermana Majida tenía muchos años interpretando a ese personaje y a ella le daba miedo no poder interpretarlo como su hermana en muy pocos días.

“Yo me veía y yo decía ‘no, al lado de mi hermana por Dios…’. Me daba mucho miedo porque es un personaje muy fuerte”, señala.

¿POR QUÉ JORDANA REEMPLAZÓ A SU HERMANA MAJIDA ISSA?

Esta situación se produjo cuando la actriz Majida Issa tuvo una reacción alérgica a la prótesis que la mostraría con la cara quemada. Ante ello, se tuvo que llamar a su hermana Jordana para que interprete esa escena.