La película juvenil “El stand de los besos 3”, (“The Kissing Booth” en su idioma original, ha sido un éxito desde su estreno el 11 de mayo de 2018. Dirigido por Vince Marcello, este film está basado en la novela del mismo nombre de la autora Beth Reekles.

La producción de Netflix tiene como protagonistas a los talentosos actores Joey King, Joel Courtney y Jacob Elordi; y fue grabada en la ciudad de Los Ángeles, California.

Una de las actrices secundarias que ha cautivado a la audiencia con su interpretación en las pantallas es Maisie Richardson-Sellers, quien da vida a Chloe. Si quieres conocer más de este personaje, sigue leyendo.

¿QUIÉN ES CHLOE EN EL “STAND DE LOS BESOS”?

Richardson-Sellers ingresó al elenco de “The Kissing Booth” en su segunda entrega. Su personaje era amiga de Noah, lo que causaba celos en Elle, pues la protagonista creía que entre ellos podría haber algo más. Si bien en esa película tenía un papel importante, en la tercera de la saga las cosas cambian, Chloe apenas sale.

Maisie Richardson-Sellers da vida a Chloe (Foto: Difusión)

OTROS TRABAJOS DE MAISIE RICHARDSON-SELLLERS

La actriz británica de 29 años es conocida por interpretar a Eva Sinclair en “The Originals”, a Michal en “Of Kings and Prophets” y por participar en las temporadas 2,3,4 y 5 de “DC’s Legends of Tomorrow”. Así mismo, Maisie apareció en la película “Star Wars: The Force Awakens” como Korr Sella.

Fuera de cámaras, la artista es cofundadora y portavoz del grupo online de empoderamiento de mujeres ‘Shethority’.





Maisie participa en las temporadas 2,3,4 y 5 de “DC’s Legends of Tomorrow” (Foto: Legends of Tomorrow / The CW)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL STAND DE LOS BESOS 3”?

Aunque Chloe, la amiga de la universidad de Noah, aparece nuevamente en el panorama, esto no causa tantos problemas como Marco, quien aún está enamorado de Elle. Luego de que sus dos principales intentos por separarlos fracasan, admite sus sentimientos, pero la joven lo rechaza, a pesar de su apoyo en momentos complicados.

Por otro lado, Noah descubre la carta de aceptación de su novia y teme que ella solo elija ir a Harvard por él, así que termina su relación y la anima a pensar en lo que realmente quiere hacer y no lo que hará felices a los demás.

Todo este drama provoca que Elle no llegue a su cita con Lee para jugar Dance Revolution por última vez. Al escuchar los reclamos de su mejor amigo, la joven no resiste más y se marcha enojada. Al día siguiente, Lee recibe otro golpe: Rachel termina su relación antes de que lo haga la distancia.

Finalmente, Elle decide que quiere diseñar videojuegos, ingresa a la Universidad del Sur de California (USC) y se despide de su mejor amigo; así mismo, le dice adiós a su exnovio para empezar una nueva etapa.

Seis años más tarde, Elle es una desarrolladora de videojuegos y se reencuentra con Lee, quien volvió con Rachel e incluso tienen planes de matrimonio. Al encuentro también llega Noah, quien comenta que debe elegir entre dos bufetes de abogados, uno en Los Angeles y el otro en Nueva York.

Aunque Elle y Noah no regresan, es claro que aún se aman. Luego de despedirse amistosamente, viajan en motocicletas uno al lado de otro.