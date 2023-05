Ser madre y tener responsabilidades en el ámbito empresarial es una tarea que requiere habilidades, como la tenacidad y capacidad para tomar decisiones importantes que impacten en el crecimiento profesional de las personas y el éxito de sus organizaciones. Las madres peruanas han demostrado que es posible equilibrar estas dos tareas con éxito.

Habilidades como la multitarea, capacidad de organización y resolución de conflictos son solo algunas de las características de las madres, que a la vez aplican en su rol de gerentes. En este artículo, cuatro testimonios y consejos en el marco del Día de la madre.

Patricia Cortez, gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de RIMAC

La ejecutiva con una extensa trayectoria en Asuntos Corporativos y Sostenibilidad prioriza la definición del propósito para en base a ello plantear su norte de acción. “Tanto en mi vida laboral como personal, busco enfocarme, tener claros mis objetivos y mi propósito, y sobre eso desempeñar ambos roles. El ser madre desarrolla la empatía, habilidad que te enseña a ponerte en los zapatos del otro y aprender a escuchar. Son destrezas personales, pero que he visto impulsadas con la maternidad y aportan en el trabajo, sobre todo como líder”.

Cortez reflexiona sobre la importancia de mantener un adecuado balance entre las responsabilidades en ambos frentes. “Valoro los espacios personales y familiares. Las experiencias y desconexión con la familia son únicas. Crean recuerdos para toda la vida y buenas historias que se convierten en lecciones para los hijos. Al ser madres, aprendemos a superar miedos para poder ser ejemplo constante y guías. También que no hay nada imposible, porque cuando se es mamá y los hijos se enferman, te das cuenta de que todo se puede solucionar’', concluye la ejecutiva.

Patricia Cortez.

Mirtha Rodríguez Rojas, directora corporativa de HSSEQ y Sostenibilidad de Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú

Para Mirtha, el mayor reto es encontrar el equilibrio entre la vida laboral y familiar. La compañía en la que trabaja pertenece a los servicios y maquinaria para minería, ‘’no es una tarea fácil, más aún si tienes un cargo de alta responsabilidad y un equipo que liderar.’’, comparte. Sin embargo, logra una óptima conciliación entre ambos roles delegando, priorizando y confiando en el talento de quienes conforman su equipo, ‘’en otras palabras: empoderándolas’'.

Como mamá, se encarga de transmitirle a su hija, la importancia de educarse para forjarse un futuro, darle ánimo cuando las cosas se tornan difíciles reforzando constantemente que ella puede hacerlo y que no importa las veces que se caiga siempre y cuando se levante y siga adelante. Rodríguez, de Komatsu-Mitsui aconseja tener siempre en mente que las madres no pueden ser efectivas y cuidar de otros, si no cuidan de ellas mismas primero, ‘’olvidarnos de nosotras mismas es un gran error que debemos evitar’'. Rodriguez, además lidera iniciativas cuya meta es impulsar la participación de mujeres dentro de los proyectos mineros donde operan, promoviendo la Igualdad de oportunidades en el rubro.

Mirtha Rodríguez.

Rosangela Estrada, analista de calidad de Consumo Humano Indirecto de Pesquera Hayduk

La industria extractiva ha tenido tradicionalmente más presencia masculina en sus operaciones y tal es el caso del sector pesquero. Sin embargo, Rosangela Estrada de Pesquera Hayduk es una prueba de que las mujeres son capaces de aportar en cualquier ámbito de nuestra economía. “Trabajar en la industria pesquera me ha traído múltiples retos. El primero fue elegir qué quería para mi vida, ser madre a tiempo completo, decidir no ser mamá o mantener un adecuado balance entre mi carrera profesional con la maternidad. En el sector pesquero, por un tema de protocolos de seguridad, las mujeres embarazadas no pueden desempeñarse en espacios de trabajo operativo y de campo, lo cual te aleja de la adrenalina. Sin embargo, durante este tiempo desempeñé otra función, aprendiendo continuamente y teniendo el respaldo de mi equipo, el cual siempre valoró mis aportes”, afirma.

Rosángela Estrada.

Como madre, una de sus principales razones de ser, es motivar a su hija permanentemente. “Cuando estamos en plena temporada de pesca, con jornadas de trabajo muy extensas, a veces hay un sentimiento de culpa por no dejarla en el colegio todos los días, pero estoy segura de que mi esfuerzo hoy será su motivación mañana”, concluye.

Finalmente reflexiona: “Ser mamá genera un impacto positivo en las relaciones interpersonales, te vuelve más empático, desarrolla tu inteligencia emocional y fortalece el trabajo en equipo con tu pareja”.

Fiorella Falco, Chef de Pastelería y Panadería en The Westin Lima Hotel

La chef peruana tiene una extensa trayectoria en pastelería, panadería y cocina en general, y antes de llegar a su rol actual en The Westin Lima Hotel & Convention Center, el hotel más lujoso de nuestra capital, enfrentó diversos retos mientras realizaba su labor como madre. “Una de las situaciones más complejas ha sido cuando mi hijo tuvo una operación por un tema oncológico y le sacaron el riñón. Afortunadamente, pude acompañarlo en todo el proceso y mi trabajo me brindó todas las facilidades para asumir mi rol de madre”, cuenta.

Fiorella Falco

Falco reconoce que ser mamá y tener una carrera exitosa al mismo tiempo es una tarea retadora, especialmente en una carrera que demanda trabajar en festividades y fines de semana. “Me las arreglo para balancear mi agenda y poder cumplir con la exigencia de un hotel 5 estrellas y también dedicar tiempo a mi familia. Hoy, lo que más disfruto es preparar postres saludables para mi hijo”, agrega.

Ella considera que su experiencia como madre le ha enseñado a ser más organizada y a priorizar su tiempo de manera efectiva. Además, su experiencia personal le ha dado una perspectiva única y valiosa en cuanto a la importancia de la flexibilidad y la comprensión en el trabajo, lo que se refleja en su estilo de liderazgo y en cómo trata a sus colegas.





PERSEVERANCIA





El mensaje de las líderes y madres es que las mujeres perseveren en lo que las hace sentirse felices y realizadas. Para conseguir el éxito no es necesario dejar de lado ni abandonar ninguno de los dos campos, los hijos e hijas ven en sus madres un ejemplo a seguir aprendiendo a ser personas independientes y seguras.