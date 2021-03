Liz Gallardo da vida a Teresa en “Madre solo hay dos”, la serie mexicana de Netflix protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto. Desde su estreno, el 20 de enero de 2021, la producción se convirtió en una de las más vistas en la plataforma de streaming, incluso se posicionó en el top 10 por varias semanas.

Para que no queden dudas del éxito de la ficción, Netflix renovó “Madre solo hay dos” para una segunda temporada que continuará con la historia de dos madres, Ana Servín y Mariana Herrera, completamente diferentes entre sí.

La primera temporada de nueve capítulos nos contó las aventuras de estas dos mujeres que, por el error de una enfermera, intercambian a sus hijas recién nacidas sin saberlo y que al descubrir la negligencia, en lugar de alejarse de las niñas que creían suyas, deciden vivir juntas como una extraña pero bonita familia.

En la historia, Liz interpreta a Tere, la madre del personaje que hace Paulina Goto, Mariana. En entrevista, la actriz mexicana cómo se sintió al participar en “Madre solo hay dos” y su experiencia al interpretar a una abuela a sus 41 años.

LIZ GALLARDO, LA ACTRIZ DE “MADRE SOLO HAY DOS” QUE HACE DE ABUELA A SUS 41 AÑOS

La actriz Liz Gallardo interpreta a Teresa, la madre de Mariana, quien al haber tenido a su hija cuando era muy joven, todavía se comporta como adolescente. Ella se caracteriza por complicarlo todo, aunque sus intenciones son buenas, casi siempre termina arrepentida de las decisiones que toma.

“Mis compañeros me dicen que es la más divertida de todas, que está reloquilla y que los hace reír. Ella se complica todo, pero así hay gente, la neta. Es una característica muy particular de su personalidad que la hace ser muy divertida, pero que sí dices, ‘¡ay, pobre mujer!’”, contó la actriz en entrevista con “El Informador”.

“Tiene una carencia de desarrollo personal, al ser madre tan joven, trunca su vida y su proceso evolutivo de maduración porque está viviendo una etapa que no le correspondería. Entonces, quedan rezagadas cosas que no termina de cerrar y por eso le pasa lo que pasa”, explicó Liz Gallardo sobre su personaje.

Asimismo, la actriz mexicana contó que se basó en un caso real de maternidad adolescente para construir a su personaje.

“Todos tenemos alguna historia cercana de alguien que haya tenido experiencias similares. Hay papeles que tú tienes que construirlos totalmente con base en tu imaginación oa una historia personal, pero otros te permiten inspirarte en personas de la vida real que tú conoces. Para este proyecto me basé en la personalidad de dos familiares para construir a Teresa”, agregó.

Aunque a lo largo de su carrera ha interpretado a diversos personajes, es la primera vez que Liz Gallardo da vida a una abuela joven. A sus 41 años, la actriz tuvo que ponerse en la piel de este carismático personaje.

“Ya soy una señora (risas). Hay que aceptar la edad de una, ya son 41 años, ya no tengo 21… Ya tengo 20 años trabajando, explorando muchos personajes y lo que me falta. Para mí es increíble que a mis 41 años me pongan en un rol de abuela, que sí pasa, lejos de acomplejarme lo disfruto muchísimo”, dijo la actriz.

Sobre lo que veremos en la segunda temporada de “Madre solo hay dos”, Liz comparte que “ya se está cocinando”, pero no puede dar más detalles.